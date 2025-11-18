x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Lo que se sabe de la familia que fue arrastrada en su vehículo por creciente súbita en Silvania, Cundinamarca: hay un muerto y tres desaparecidos

Una persona más logró salir del carro en el que iban los integrantes de una misma familia cuando atravesaban el municipio de Silvania. El carro modelo Nissan Sentra quedó destruido, pues los organismos de socorro solo han encontrado dos puertas aguas abajo del lugar donde ocurrieron los hechos.

  • La creciente súbita de la quebrada Yayata causó daños en varias viviendas a su paso por el barrio La Esperanza y la vereda El Hato, del municipio de Silvania. FOTO: Tomada de X @RiesgosCundi
    La creciente súbita de la quebrada Yayata causó daños en varias viviendas a su paso por el barrio La Esperanza y la vereda El Hato, del municipio de Silvania. FOTO: Tomada de X @RiesgosCundi
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La temporada de lluvias sigue causando emergencias en todo el país. Esta vez, el municipio afectado fue Silvania, en el departamento de Cundinamarca, donde la creciente súbita de la quebrada Yayata causó daños en varias viviendas a su paso por el barrio La Esperanza, y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato.

Y es que en esa zona rural, un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente de la quebrada, que tras un aguacero que duró más de cuatro horas, generó una palizada que se llevó consigo al vehículo modelo Nissan Sentra.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, de los cinco ocupantes del vehículo, “una persona logró ponerse a salvo y ya fue recuperado el cuerpo de un adulto mayor”. Sin embargo, las otras tres personas continúan desaparecidas.

El alcalde de Silvania, José Ricardo Pulido, informó por su parte, que la creciente bajaba con tanta fuerza que pasó por encima del puente y generó un “efecto de absorción” que arrastró tres vehículos y uno de ellos, que se desplazaba del municipio de Tibacuy hacia Bogotá, se llevó la peor parte al ser arrastrado. Los otros dos carros quedaron atrapados en un muro y se salvaron de ser llevados por la corriente.

Lea aquí: Reabren la Vía al Llano: habilitan dos carriles en el km 18 y vuelven las tarifas de peaje desde este 16 de noviembre

Las víctimas de la emergencia en Silvania, Cundinamarca

El mandatario le confirmó a Blu Radio que la persona fallecida fue identificada como Segundo Miguel Villota, de 69 años, mientras que las desaparecidas son tres mujeres: Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años; Teresa Escandón, de 65; y Manuela Sofía Villota Escandón, de apenas 16 años.

La persona que logró salir del vehículo y que se recupera en un centro asistencial es Sara Gabriela Villota Escandón, de 25 años. Según Pulido, la fuerza del agua explotó uno de los vidrios del carro y la joven salió expulsada del mismo.

“Logra salir a un costado y es arrastrada más o menos unos 200 metros”, contó el alcalde. Del resto de ocupantes y del vehículo no se tiene rastro.

“El carro tuvo un efecto remolino. La quebraba absorbió el carro, lo pasó por debajo del puente y se fue río abajo. Según organismos de control, parece que el carro se destruyó porque hemos encontrado dos puertas del vehículo.” agregó el mandatario.

La familia Villota, según Pulido, había llegado a la zona hace unos dos meses tras comprar un predio en el municipio de Tibacuy. “Habían adquirido un predio y venían haciendo su desplazamiento hacia Bogotá”, concluyó.

En video: Con una cadena humana, rescataron a perrita que se cayó en un caño de Bogotá

El gobernador, por su parte, indicó que se instaló un Puesto de Mando Unificado en el municipio para “coordinar las acciones y evaluar la situación junto a los organismos de socorro”.

Así mismo, informó que el balance preliminar es de 16 viviendas con pérdida total y 60 personas afectadas en Silvania, además de una familia que fue trasladada a un albergue temporal.

Temas recomendados

Clima
Emergencias
Lluvias
Familia
municipios
Ríos
desaparecidos
Colombia
Cundinamarca
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida