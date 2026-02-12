Carlos Caicedo suma un nuevo escándalo: Fiscalía lo acusa de direccionar un contrato

A las denuncias por presunto acoso sexual durante su paso por la Gobernación del Magdalena, se le suma ahora a Carlos Caicedo (hoy candidato presidencial) una acusación de la Fiscalía como presunto responsable del direccionamiento de un contrato mientras fue alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a Caicedo de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. El exmandatario habría direccionado el contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad, en contravía de la normatividad vigente y generando un posible detrimento a las finanzas de la ciudad.

En ejercicio de sus funciones tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses.

Las evidencias en su contra

Los elementos materiales probatorios indican que en la fase precontractual presuntamente pidió que fuera contratado mediante prestación de servicios un arquitecto específico para que elaborara los diseños del proyecto. Sin embargo, los productos presentados por el profesional fueron incompletos, no contemplaron paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos. No obstante, el entonces alcalde recibió a satisfacción y dispuso el pago total de la obligación.

Adicionalmente, en el proceso de contratación no se coordinó ni concertó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) las normas técnicas y los requerimientos de seguridad y esparcimiento exigidos para la implementación de espacios para la primera infancia. La construcción de los centros de desarrollo infantil y las ludotecas fue confiada al único proponente que se presentó a la licitación. En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural; tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismoresistencia. Le puede interesar: Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país Para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas, se realizaron 11 otrosíes y adiciones por 4.534 millones. 10 años después, el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en un 94%, sin ser entregadas en su totalidad.

Carlos Caicedo, denunciado por acoso sexual