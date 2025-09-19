x

Capturan en Cali a Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado de ser el determinador del crimen de su hermano Jorge Hernando

La Fiscalía ordenó la captura del comunicador y jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental, por su presunta participación en la desaparición y asesinato de Jorge Hernando Uribe, empresario de 74 años cuyo cuerpo fue hallado en un cañaduzal de Navarro, al norte de la ciudad.

  Juan Carlos Uribe habría sido la última persona que vio a su hermano con vida. Foto: Instagram Juan Carlos Uribe Bejarano @juancarlosuribeb
    Juan Carlos Uribe habría sido la última persona que vio a su hermano con vida. Foto: Instagram Juan Carlos Uribe Bejarano @juancarlosuribeb
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

En Cali fue capturado este jueves 18 de septiembre Juan Carlos Uribe Bejarano, comunicador y jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, por su presunta participación como determinante de la desaparición forzada y asesinato de su hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe. La detención fue adelantada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en las instalaciones de la biblioteca.

De acuerdo con las primeras informaciones, Durante el operativo también habría sido capturada otra persona cercana al círculo familiar de los Uribe Bejarano, aunque hasta ahora las autoridades no han entregado más detalles de la investigación. La captura de Juan Carlos se convierte en un nuevo giro dentro de este caso que conmocionó a la capital vallecaucana.

En contexto: Confirman que cuerpo encontrado en zona rural de Cali es el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano

Jorge Hernando Uribe, abogado y empresario de 74 años, desapareció el domingo 6 de abrilen el barrio Santa Mónica, en el norte de la ciudad. La última persona que lo vio con vida fue justamente su hermano Juan Carlos., con quien había compartido un almuerzo en un restaurante del sector.Días después, su vehículo fue encontrado abandonado en Navarro, zona rural de Cali, y en un cañaduzal cercano fueron hallados restos óseos que Medicina Legal confirmaron correspondían al empresario.

En su momento, las autoridades también localizaron a un hombre, señalado por la comunidad de abandonar el vehículo en la zona. Este fue capturado y judicializado por desaparición forzada y homicidio.

Las autoridades también localizaron a un hombre, a quien la comunidad señalaba de abandonar el vehículo en la zona. En su momento, el hombre fue judicializado por desaparición forzada y homicidio.

En abril, tras el hallazgo del cuerpo, el propio Juan Carlos Uribe expresó públicamente la tragedia familiar. En su cuenta de X escribió: “Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien ha partido de este mundo”. En ese momento también agradeció las manifestaciones de solidaridad recibidas.

Lea también: Noche de terror en Cali: ataque con fusil a camioneta de alta gama deja un muerto y varios heridos

La investigación judicial, sin embargo,tomó un rumbo distinto y ahora lo señala como presunto determinante del crimen.La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Uribe Bejarano.

