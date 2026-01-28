x

Capturados por la muerte de Jaime Esteban Moreno aceptarían el crimen a cambio de rebaja de pena

Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro no habían aceptado cargos por el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes; sin embargo, en un giro inesperado, se declararían culpables a cambio de una rebaja de pena.

  Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro son señalados del asesinato de Jaime Esteban Moreno la madrugada del 31 de octubre de 2025. FOTOS: Captura de video y cortesía
    Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro son señalados del asesinato de Jaime Esteban Moreno la madrugada del 31 de octubre de 2025. FOTOS: Captura de video y cortesía
  Ricardo Rafael González Castro el día que se entregó a las autoridades, y la noche de Halloween. FOTOS: Fiscalía y captura de video
    Ricardo Rafael González Castro el día que se entregó a las autoridades, y la noche de Halloween. FOTOS: Fiscalía y captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La audiencia de acusación contra los dos jóvenes señalados de asesinar al estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en la madrugada del pasado Halloween, fue aplazada este miércoles, luego de que la defensa de los imputados confirmaran un preacuerdo con la Fiscalía.

En contexto: Implicado en caso Jaime Moreno busca preacuerdo para reducir su condena

Durante la diligencia, la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz –el hombre que estaba disfrazado de Darth Maul esa noche– solicitó la suspensión de la audiencia, al señalar que su representado está dispuesto a aceptar su responsabilidad como parte de una negociación con el ente acusador, con el fin de acceder a una rebaja de pena.

El abogado de Ricardo Rafael González Castro, el otro implicado en la golpiza mortal al estudiante de 20 años, también adujo la misma razón: la disposición de llegar a un preacuerdo para obtener una rebaja en su condena.

Ante la solicitud, la jueza aplazó la audiencia para el próximo 18 de febrero aclarando que esta no obedece a una falla institucional, sino a la petición de la defensa, advirtiendo además que “los términos, señores procesados, estarán a cargo de ustedes y de los defensores”.

Siga leyendo: Jueza identificó al agresor del golpe mortal a Jaime Esteban Moreno, ¿de quién se trata?

Tanto Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado por el crimen, así como Ricardo Rafael González Castro, quien se entregó días después en Cartagena tras haber huido allí desde Bogotá, no habían aceptado los cargos por homicidio que se les imputaron en sus respectivas audiencias.

Ricardo Rafael González Castro el día que se entregó a las autoridades, y la noche de Halloween. FOTOS: Fiscalía y captura de video
Ricardo Rafael González Castro el día que se entregó a las autoridades, y la noche de Halloween. FOTOS: Fiscalía y captura de video

De hecho, durante la audiencia de imputación de cargos contra Suárez Ortiz, la jueza expresó su asombro por la “frialdad” reflejada por el joven durante el procedimiento.

“Su comportamiento posterior refleja una frialdad alarmante y una actitud de indiferencia frente a la gravedad de lo ocurrido, siendo capturado únicamente por la reacción oportuna de la comunidad y de la policía, no por un acto espontáneo”, expresó la jueza durante la diligencia llevada a cabo en noviembre.

De darse el preacuerdo, los señalados finalmente aceptarían los cargos por el delito de homicidio a cambio de una reducción de pena, la cual sería de 200 meses de prisión (aproximadamente 16 años) tras aplicar los beneficios por la aceptación de responsabilidad.

Le puede interesar: “No hay un dolo de matar”: defensa de Ricardo González, imputado por muerte del universitario bogotano en Halloween

Las autoridades siguen tras la pista de una tercera persona implicada en el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes. Se trata de Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, la mujer que la noche de los hechos vestía un disfraz azul.

La mujer, que inicialmente había sido capturada con Juan Carlos Suárez Ortiz y otra mujer, Bertha Parra Torres, fue dejada en libertad, pero tras conocerse testimonios de los implicados y testigos de los hechos, fue requerida de nuevo por las autoridades.

Fernández Sulbarán, de 24 años, es oriunda de Ciudad Ojeda, en Venezuela, y según el relato de la Fiscalía durante las audiencias contra Suárez Ortiz y González Castro, fue quien incitó a los dos hombres –en especial a Juan Carlos– a golpear a la víctima.

Y es que la mujer le habría gritado a Suárez Ortiz: “¿No que mucho kick boxing? Yo le hubiera pegado más”, en el momento en el que el hombre le propinó los primeros golpes a Moreno.

Lea más: “Ese es el de la discoteca”: la frase que habría desencadenado golpiza mortal al estudiante de Los Andes

Así mismo, durante las audiencias, apareció la versión de que la agresión se habría dado porque una de las mujeres que los acompañaba señaló a Moreno de haber cometido acoso sexual contra ella. “Ese es el de la discoteca”, habría dicho la mujer señalando al joven estudiante. Esa mujer sería Kaleidymar Paola.

La mujer es buscada con circular roja de Interpol pues las autoridades temen que haya salido de Colombia con rumbo a Venezuela, su país de origen.

