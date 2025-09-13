Capturaron criminales de ‘Los Viajeros’, señalados de asesinar al fiscal Karin Sefair Calderón en un fleteo en Fusagasugá

La Fiscalía General de la Nación informó que cayeron integrantes del grupo denominado como ‘Los Viajeros’, vinculados con el asesinato del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, perpetrado el pasado 10 de junio en Fusagasugá, Cundinamarca, durante un fleteo. Le puede interesar: Video | Accidente en obras del Metro de Bogotá dejó 4 heridos tras caída de maquinaria sobre un bus de TransMilenio El ente acusador informó que en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca, detuvo a tres de sus integrantes en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar), identificados como Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez.

A los detenidos se les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado, ambas conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Para la Fiscalía, Rodríguez Burgos, quien aceptó los cargos en su contra, presuntamente interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, “la intimidó y golpeó para obligarla a entregar un maletín que contenía 128 millones de pesos, que acababa de retirar de una entidad bancaria. En medio de un forcejeo que se generó, le arrebató el dinero y disparó en dos oportunidades, causándole la muerte”.

Se reveló además que Arroyo Fernández, a bordo de una motocicleta, habría facilitado la huida del atacante; mientras que Quiroz Rodríguez estaría involucrada en actividades previas de seguimiento para identificar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal Karin Sefair Calderón y alertar sobre sus movimientos. Lea también: “Vamos a pedir que se cierre”: las fallas al manual de convivencia que habría cometido el colegio de Valeria Afanador También se reportó que la mujer señalada de entregar el arma de fuego para ejecutar el asalto y recibir el dinero luego del hurto, fue asesinada, por lo que serían pruebas de que ‘Los Viajeros’ participaron en ese homicidio.

El fiscal delegado ante Jueces del Circuito Especializado de la Delegada de Seguridad Territorial de la Seccional Cundinamarca, Karin Sefair Calderón. FOTO: Redes sociales

La Fiscalía dijo que se tienen evidencias que vincularían a este grupo delincuencial a otros 36 fleteos ocurridos en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca. En estos casos los asaltantes ingresaron a los bancos haciéndose pasar como usuarios y, de acuerdo con el sonido de las contadoras de billetes usadas por los cajeros, detectaban a las personas que retiraban altas sumas, las ‘marcaban’, seguían e interceptaban para arrebatarles violentamente el dinero.

Los integrantes de la banda criminal ‘Los Viajeros’, en medio de su proceso de judicialización. FOTO: Fiscalía General de la Nación

Por cuatro de estos hechos, los hoy procesados serán condenados en los próximos días. Deicy Jaramillo, Delegada para Seguridad Territorial de la Fiscalía, aseguró que desde que conocieron el asesinato comenzaron las investigaciones. “Desde el momento en el que conocimos la lamentable noticia sobre el homicidio de nuestro coordinador del grupo de fiscales de Fusagasugá de la seccional Cundinamarca, Karim Sefair Calderón, el pasado 10 de junio en ese municipio, iniciamos estrategias y actividades investigativas para dar con el paradero de los responsables y lograr su judicialización”, detalló Jaramillo.

La Alcaldía de Fusagasugá se pronunció: el fiscal no pidió seguridad

El hecho ocurrió precisamente a la 1:00 p. m. del pasado 10 de junio, cuando el fiscal Karin Sefair Calderón fue violentamente abordado por los delincuentes que lo golpearon y le dispararon con el objetivo de despojarlo de sus pertenencias y de los 128 millones que había retirado de una entidad bancaria. Tras conocer lo ocurrido e investigar, desde la Alcaldía de Fusagasugá, indicaron que al parecer el fiscal Sefair Calderón no solicitó acompañamiento oficial o seguridad, para realizar el retiro de dinero. “Se desconoce si contaba o no con algún tipo de acompañamiento”, expresó la entidad.