Capturaron criminales de ‘Los Viajeros’, señalados de asesinar al fiscal Karin Sefair Calderón en un fleteo en Fusagasugá

La Fiscalía General de la Nación informó que cayeron integrantes del grupo denominado como ‘Los Viajeros’, vinculados con el asesinato del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, perpetrado el pasado 10 de junio en Fusagasugá, Cundinamarca, durante un fleteo.
El ente acusador informó que en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca, detuvo a tres de sus integrantes en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar), identificados como Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez.