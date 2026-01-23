Sin restos ni verificación: Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda responden al anuncio del ELN sobre Camilo Torres

Luego del anuncio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, alrededor del supuesto hallazgo de los restos del cura Camilo Torres, caído en combates con el Ejército en febrero de 1966 en montañas de Santander, este viernes las autoridades aseguraron que todavía no confirman que tengan en su poder el cuerpo del exguerrillero ni su identificación plena.
Medicina Legal informó que se encuentran analizando “una de las muestras” forenses para establecer si corresponde “al señor Camilo Torres Restrepo”, pero dejando claro que no tienen bajo su custodia “el cuerpo en mención”.
