Estos son los votos que definirán la segunda vuelta, según expertos y proyecciones electorales

Dicen que los números no mienten y, en medio de un ambiente electoral tan convulso antes de la segunda vuelta, por los perfiles de los candidatos tan disímiles entre sí, lo único que se acerca a arrojar un resultado completamente predictivo son las aproximaciones aritméticas. ¿Cuáles son los votos que determinarán los resultados este domingo?
Con una diferencia de 673 mil votos —10,3 millones para Abelardo frente a 9,6 millones para Cepeda—, Colombia está en medio de una recta final de “extremos”. Este domingo, luego de meses en campaña, los dos candidatos que se medirán en las urnas sabrán el resultado de cuál de los dos quedará como jefe de Estado estos próximos cuatro años.
No todo está decantado, porque más allá del resultado de primera vuelta, hay millones de colombianos que no salieron a votar, o que votaron por candidatos que ya quedaron fuera de la contienda, y cuyo respaldo está en disputa.
Un análisis de La Silla Vacía identificó que hay al menos 2,3 millones de votos posibles por los que ambas campañas van a pelear. Esos votos no están repartidos al azar. Su geografía, estrato, nivel educativo son determinantes y, dependiendo de cómo se muevan, pueden cambiar radicalmente el resultado del 21 de junio.