“No soy un bully”, dice Petro, pero le recuerdan que ha tenido que retractarse y pedir disculpas por decenas de ataques e insultos

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia escaló esta semana luego de que el presidente Donald Trump acusara a Gustavo Petro de ser “un matón” que “fabrica muchas drogas” y anunciara la suspensión de la ayuda financiera a Bogotá. El mandatario estadounidense lanzó sus declaraciones desde el Despacho Oval, donde aseguró que el Gobierno colombiano “está involucrado en la fabricación de drogas” y que las sustancias ilícitas que ingresan a su país “pasan por México”.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4