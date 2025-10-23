“No soy un bully”, dice Petro, pero le recuerdan que ha tenido que retractarse y pedir disculpas por decenas de ataques e insultos

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia escaló esta semana luego de que el presidente Donald Trump acusara a Gustavo Petro de ser “un matón” que “fabrica muchas drogas” y anunciara la suspensión de la ayuda financiera a Bogotá. El mandatario estadounidense lanzó sus declaraciones desde el Despacho Oval, donde aseguró que el Gobierno colombiano “está involucrado en la fabricación de drogas” y que las sustancias ilícitas que ingresan a su país “pasan por México”.

Ante las acusaciones, Petro respondió: “No soy un bully, soy demócrata”.

No obstante, sus antecedentes de lenguaje hostil y ataques a críticos, periodistas, empresarios y opositores muestran una contradicción entre su defensa pública y los fallos judiciales que lo han obligado a disculparse en repetidas ocasiones. Entérese: Trump sube el tono: dice que Petro “es un matón” y que fabrica “muchas drogas”; el presidente respondió

La Corte ordena disculpas por las “muñecas de la mafia”

Uno de los episodios más recientes ocurrió en agosto de 2024, cuando Petro se refirió a un grupo de mujeres periodistas como “las muñecas de la mafia” durante la posesión de la defensora del Pueblo. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-432 de 2025, determinó que esas palabras constituyeron una forma de violencia simbólica y discriminación de género.

El tribunal ordenó al presidente ofrecer disculpas públicas y abstenerse de repetir conductas similares. Según el fallo, las expresiones de un jefe de Estado deben “promover el respeto y la igualdad, no el señalamiento ni la estigmatización”. Lea también: “Los Brayan son hombres vampiros codiciosos”, las mujeres y sus clítoris, y otras desacertadas frases del reciente Consejo de Ministros de Petro

“Los Brayan son vampiros”: polémicas del Consejo de Ministros

Durante una transmisión pública de su Consejo de Ministros, Petro volvió a provocar controversia al referirse a “los Brayan” como “hombres vampiros codiciosos”, una expresión que fue interpretada como un ataque clasista y estigmatizante.

El mandatario también habló del “clítoris” de las mujeres y realizó afirmaciones sobre diversidad de género que desataron críticas de colectivos feministas y sectores académicos.

Retractaciones en serie: de empresarios a opositores políticos

En los últimos tres años, Gustavo Petro ha acumulado una extensa lista de órdenes judiciales que lo obligan a retractarse por afirmaciones ofensivas o acusaciones sin sustento. Uno de los casos más sonados, fue cuando el mandatario arremetió contra Bruce Mac Master y la ANDI, a quienes acusó de “defender el esclavismo moderno” y actuar por “odio étnico”. El Consejo de Estado le ordenó retractarse por considerar que se trató de expresiones difamatorias. Lea más: Petro deberá retractarse, otra vez, por señalamientos a la familia Vargas Lleras También fue conminado a disculparse con los hermanos Vargas Lleras, tras relacionarlos con presuntos desfalcos en la Nueva EPS. En otro episodio, un tribunal le exigió rectificarse por llamar “narcofiscal” al funcionario Mario Burgos y acusarlo de frenar investigaciones.

Incluso los hermanos Vargas Lleras han sido señalados por Petro. FOTO: Colprensa.

En julio de 2025, Petro calificó de “criminales” a los directivos del Grupo Keralty, lo que llevó a la justicia a ordenarle ofrecer disculpas públicas y eliminar las publicaciones donde hizo esas afirmaciones. Incluso en el terreno de las redes sociales, el mandatario ha debido corregirse. A la influencer Hannah Escobar la llamó “nazi”, lo que derivó en una tutela que también le exigió retractarse. Y en un acto político, al llamar “asesinos” a manifestantes que gritaban “Fuera Petro”, el Consejo de Estado volvió a intervenir para ordenar disculpas públicas. Le puede interesar: Corte ordena a Petro disculparse públicamente por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas En esta lista, también se encuentra uno de los primeros episodios fue el enfrentamiento con Marta Lucía Ramírez, a quien vinculó con un “narcotraficante y paramilitar”. El Juzgado 66 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente rectificar públicamente sus palabras.

El uso del poder y la palabra

Los tribunales han coincidido en que Gustavo Petro, como jefe de Estado, tiene una “obligación reforzada” de evitar discursos que fomenten hostilidad, desinformación o violencia simbólica. Además de republicar contenidos agresivos, Petro suele dirigirse de forma directa a periodistas y medios, cuestionando su veracidad y, en ocasiones, “mandando a investigar” detalles técnicos para desmentir coberturas. Un ejemplo reciente fue su mensaje al comunicador Mauricio Téllez: “Señor periodista primero deje de engañar con desinformación. Primero investigue si es 100.000 barriles de petróleo o son 96.000 barriles de petróleo equivalente. Tómese el trabajo de investigar la diferencia y nos cuenta que encontró”. .

Sin embargo, el mandatario ha insistido en que sus expresiones hacen parte del “debate político legítimo” y ha acusado al sistema judicial de censurar su voz.

Thug vs. Bully: qué quiso decir Trump y qué respondió Petro

En inglés, los términos thug y bully se utilizan para describir comportamientos agresivos, aunque con matices distintos. Thug significa literalmente “matón” o “criminal violento”, y suele aplicarse a personas asociadas con el crimen o la intimidación física. Bully, en cambio, describe a quien “intimida, humilla o maltrata a alguien más débil”, sin que necesariamente medie violencia física. Cuando Donald Trump llamó thug a Gustavo Petro, lo señaló como un actor peligroso y violento. Al responder que no es un bully, el presidente colombiano intentó desmarcarse del estigma del abuso de poder. No obstante, sus antecedentes en redes sociales y los reiterados llamados de la justicia a moderar su discurso lo mantienen en el centro del debate político y ponen cierta duda sobre los señalamientos de Trump.