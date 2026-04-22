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¡Ojo! Se perdieron cerca de 400 armas de fuego en Bogotá: ¿qué pasó?

La Supervigilancia suspendió licencias a tres empresas después de la desaparición de 393 armas pertenecientes a ellas, ¿qué se sabe, en plena crisis de inseguridad que atraviesa Bogotá?

  • El presidente Gustavo Petro se ha referido a los robos de armas de las que no se conoce paradero. Foto: Colprensa.
    El presidente Gustavo Petro se ha referido a los robos de armas de las que no se conoce paradero. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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En medio de la crisis de inseguridad que atraviesa Bogotá, hay alerta por 393 armas que estaban bajo custodia de tres empresas de seguridad privada y estarían perdidas.

Según se informa El Tiempo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada habría suspendido de manera inmediata las licencias de las tres compañías: Águila de Oro, Helam y Lacris Seguridad.

Todas compartirían un mismo coordinador de archivos, mediante un acuerdo de colaboración empresarial: Elkin David Polanco Pérez, quien tendría acceso directo al armamento de las tres. Las indagaciones administrativas de la Supervigilancia empezaron porque este tipo de convenio no está permitido.

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Este individuo tendría entre sus funciones la custodia del armamento, la verificación del estado de las armas, mantenimiento, reporte de novedades y control de los libros de registro.

El coordinador habría salido de vacaciones el 31 de diciembre, pero nunca regresó. Se supone que debía regresar en enero, pero no habría regresado a responder llamadas ni requerimientos.

Valor de las armas por empresa

Y, ante la falta de información sobre los libros de control de salidas de armas, las empresas habrían descubierto que solo en Águila de Oro faltaban 275 armas, con un valor de 550 millones de pesos entre todas. El otro golpe fuerte se lo habría llevado Helam, con 104 armas, y Laucris, 14.

En febrero, una visita de inspección de la Supervigilancia destapó la “olla” y la gravedad del caso. Entretanto, la investigación penal ya está en manos de la Fiscalía, mientras que el proceso administrativo podría extenderse hasta por tres años.

La Supervigilancia aseguró que esa medida se la han puesto a 31 empresas, pero no todas por posibles vínculos con la ilegalidad. Muchas veces hay inconsistencias administrativas como direcciones que no coinciden, fallas en sistemas de control o incumplimiento de requisitos formales.

En otras palabras, el panorama es poco talentoso y preocupante en un momento en el que la capital atraviesa una de las crisis de seguridad más mediáticas en los últimos años.

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Contexto nacional: El informe de armas perdidas del Estado

Hace justamente un año, en abril de 2025, el presidente Gustavo Petro presentó un resumen de un informe de la Supervigilancia. Este hablaba de las armas perdidas en el país:

“Hay 62.264 armas del Estado que no se sabe dónde están ni quién las tiene (...) La superintendencia (de vigilancia) sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial; y (son) hombres armados con sello oficial de empresas privadas de escoltas (los) que siguen siendo escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia”.

Luego Petro precisó que en 2024 se cancelaron 16 licencias de funcionamiento “porque fueron tramitadas irregularmente, incluso en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno (...) Es decir, el Estado está cuidando a los criminales con armas oficiales”.

El “cartel de la carnetización” y los vínculos con bandas criminales

En el mismo 2025, la Fiscalía reveló operativos relacionados con presuntas prácticas irregulares de empresas de seguridad privada que dan certificados de armas y de formación de escoltas a miembros de bandas criminales como El Clan del Golfo.

Ese escándalo fue nombrado como el “cartel de la carnetización” y hay dos oficinas del Ejecutivo que han hecho parte de las investigaciones: la Sociedad de Activos Especial (SAE) y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Ese año, EL COLOMBIANO encontró un detalle no mencionado por el jefe de Estado: que una de las empresas investigadas tanto por la Fiscalía como por la SAE y la SuperVigilancia era Petrorian Security Ltda., que ha sido cuestionada por presuntamente beneficiarse de un contrato millonario en la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre 2022 y 2023, es decir, al inicio del Gobierno Petro.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las empresas de seguridad sancionadas en Bogotá?
Las empresas con licencias suspendidas son Águila de Oro, Helam y Lacris Security, debido a la pérdida de armamento y convenios de colaboración no permitidos por la ley colombiana.
¿Qué es el “cartel de la carnetización” en Colombia?
Es un esquema de corrupción donde empresas de seguridad privada presuntamente emitían certificados de formación y manejo de armas de forma irregular a miembros de grupos criminales como el Clan del Golfo.
¿Cuántas armas del Estado se consideran perdidas según el Gobierno?
Según informes de 2025 presentados por el presidente Gustavo Petro, existen más de 62.000 armas del Estado con paradero desconocido, algunas de las cuales habrían terminado en manos de grupos ilegales.

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