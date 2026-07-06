Autodefensas de la Sierra asfixian a tres departamentos con rentas criminales de $7.000 millones mensuales, ¿qué hace el Gobierno?

Cuentan con entre 594 y 1.000 integrantes organizados en cuatro frentes y dos grupos urbanos que cubren áreas estratégicas desde Ciénaga hasta Riohacha. Informe de la FIP.