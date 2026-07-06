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Autodefensas de la Sierra asfixian a tres departamentos con rentas criminales de $7.000 millones mensuales, ¿qué hace el Gobierno?

Cuentan con entre 594 y 1.000 integrantes organizados en cuatro frentes y dos grupos urbanos que cubren áreas estratégicas desde Ciénaga hasta Riohacha. Informe de la FIP.

  • Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: tomada de video
    Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: tomada de video
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 4 horas
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En su más reciente informe “Control Total”, la Fundación Ideas para la Paz advierte que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) han consolidado un sistema de gobernanza criminal que se extiende con fuerza por Magdalena, La Guajira y Cesar.

Según la organización, este grupo armado ha logrado aumentar su control sobre rentas legales e ilegales, a pesar de los intentos de acercamiento con el Gobierno bajo la política de “Paz total”.

Aunque su núcleo de operación ha sido la Sierra Nevada de Santa Marta, la FIP señala que el alcance de las ACSN se ha expandido recientemente.

Lea también: Amenazas de grupos armados obligaron a detener operaciones bananeras, ¿dónde?

Sus rentas criminales, que se estiman entre 6.000 y 7.000 millones...

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