¿Está realmente descartada la imputación contra Augusto Rodríguez por el magnicidio de Miguel Uribe?

La situación jurídica de Augusto Rodríguez sigue lejos de aclararse del todo. Aunque la Fiscalía dio marcha atrás en la imputación de cargos que había anunciado en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe, el episodio abrió un nuevo frente de controversia dentro del ente investigador.
Todo ocurrió en cuestión de horas. Primero, la Fiscalía informó que imputaría a Rodríguez el delito de prevaricato por omisión, una decisión que sacudió el caso por la gravedad del señalamiento. Antes de su asesinato, Miguel Uribe en al menos en 23 oportunidades solicitó a la Unidad de Protección que reforzara su esquema de seguridad.