Jamundí ajustó 98 ataques con drones: ¿por qué las disidencias de Farc se ensañaron con ese municipio del Valle?

La reciente escalada violenta en contra del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca, pone sobre el tapete las intenciones de las disidencias de las Farc por el control de un corredor estratégico que conecta a Cali con el departamento del Cauca.
Entre el 11 y el 13 de mayo del presente año, se registraron ataques con explosivos lanzados desde drones terroristas contra subestaciones de Policía y comunidades en los corregimientos de Robles, Potrerito y San Antonio.
En los atentados resultaron lesionados dos civiles (incluyendo un líder social de Robles) y cinco policías, según el reporte oficial de las autoridades. A esto se suman destrozos en viviendas y vehículos.
Algunos colegios tomaron la decisión de dictar clases de manera virtual, para no exponer a los alumnos y el personal docente, y varios establecimientos comerciales cerraron sus puertas.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, declaró que en el último año se han documentado 98 ataques con drones en la zona rural de Jamundí.