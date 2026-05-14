Jamundí ajustó 98 ataques con drones: ¿por qué las disidencias de Farc se ensañaron con ese municipio del Valle?

La reciente escalada violenta en contra del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca, pone sobre el tapete las intenciones de las disidencias de las Farc por el control de un corredor estratégico que conecta a Cali con el departamento del Cauca. Entre el 11 y el 13 de mayo del presente año, se registraron ataques con explosivos lanzados desde drones terroristas contra subestaciones de Policía y comunidades en los corregimientos de Robles, Potrerito y San Antonio. En los atentados resultaron lesionados dos civiles (incluyendo un líder social de Robles) y cinco policías, según el reporte oficial de las autoridades. A esto se suman destrozos en viviendas y vehículos. Algunos colegios tomaron la decisión de dictar clases de manera virtual, para no exponer a los alumnos y el personal docente, y varios establecimientos comerciales cerraron sus puertas. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, declaró que en el último año se han documentado 98 ataques con drones en la zona rural de Jamundí.

Todos han sido atribuidos al frente Jaime Martínez, adscrito al bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la disidencia que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”). ¿Pero cuál es la razón para golpear tan seguido a ese pueblo?

La ubicación estratégica de Jamundí, una “maldición”

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, Jamundí tiene una posición geoestratégica, en un corredor que comunica a los departamentos del Cauca y Valle, y más específicamente con Cali, la ciudad más importante del Pacífico colombiano. Desde Jamundí también se accede al Distrito de Buenaventura, que cuenta con una zona portuaria que administra el 60% de la mercancía que entra y sale del país. Esto implica que el municipio hace parte de un triángulo estratégico para las economías criminales, con acceso a plataformas de exportación (el puerto), áreas de cultivos ilícitos de cocaína y marihuana (el norte del Cauca), y centros de logística y lavado de activos (Cali). Los terroristas tienen rutas de movilidad por la Cordillera Central y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que les sirven para camuflarse y eludir la persecución de las autoridades. Además, el municipio concede acceso a importantes ríos, como el Cauca, Claro, Timba y Jamundí, que no solo sirven como corredores fluviales para mover armas, drogas y personal, sino que algunos tramos tienen yacimientos de oro, que son explotados de forma ilegal por esa organización.