Con explosivos y drones atacaron una estación de Policía en El Peñol, Nariño

Las autoridades alertaron sobre un ataque con explosivos y drones contra una estación de Policía que se registró en el municipio de El Peñol, en Nariño. El hecho dejó dos uniformados heridos.

De acuerdo con los reportes, fueron más de cuatro las explosiones que se escucharon durante la mañana de este martes. Los responsables del atentado habrían sido grupos armados ilegales que lanzaron los explosivos desde las montañas que rodean el municipio, acompañados de disparos de fusil dirigidos contra las instalaciones policiales.

En la región operan estructuras disidentes de las Farc que han incrementado sus acciones contra la fuerza pública en las últimas semanas. Sin embargo, hasta el momento, los autores de estos hechos continúan siendo materia de investigación.