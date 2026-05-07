Ataque con drones y fusiles golpea a Jamundí, Valle: hay estudiantes encerrados en escuela

Se presentó un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Allí, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaron con drones explosivos y ráfagas de fusil la subestación de Policía del corregimiento de Robles. En medio del ataque, los estudiantes de un colegio permanecieron encerrados en los salones de clases, mientras personal del Ejército y la Policía responde a los hostigamientos y recorre el resto del corregimiento para garantizar la seguridad de la comunidad. Esto, bajo la activación del “Plan Defensa”. Hasta el momento se sabe de dos policías heridos. Esta situación que afecta a las instituciones educativas se ha presentado en otros municipios como Suárez y Buenos Aires (Cauca), donde se han conocido videos de lecciones que reciben los estudiantes de cómo protegerse en medio de combates. Lea también: Capturan a alias El Mono, implicado en atentado en la vía Panamericana que dejó 20 muertos

El asedio de las disidencias de “Iván Mordisco” en Jamundí

Justamente desde Jamundí, la defensora del Pueblo Iris Marín confirmó que buena parte de la zona rural del municipio, como este corregimiento, sigue bajo el asedio de las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. El anuncio lo hizo junto a la alcaldesa del municipio Paola Castillo y la personera Martha Isabel Gutiérrez. Marín dijo que hay varias situaciones de riesgo en el municipio, y que la Defensoría ya ha advertido sobre ellas en sus alertas tempranas. Estas se emiten desde 2001 y, según la entidad, sirven “para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo frente a los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas”.

¿Por qué Jamundí es un corredor estratégico para el conflicto?

Marín dijo que Jamundí “es una ciudad que está enfrentando muchas situaciones de riesgo, propias de toda la región del Suroccidente y que se ensambla en una dinámica más subregional”. Agregó que “Jamundí presenta un deterioro sostenido de la situación de seguridad y derechos humanos que fue advertido por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas vigentes para el suroccidente del país”.

El avance del Frente Jaime Martínez hacia zonas urbanas

La funcionaria dijo, a su vez, que en el municipio se evidencia “una lógica que es de la región, que es la consolidación de las disidencias del denominado Estado Mayor Central de la línea de “Mordisco”, más particularmente a través del frente Jaime Martínez, con control territorial en zonas rurales y una expansión hacia áreas planas y suburbanas”.

Luego, explicó que “este control se viene materializando en prácticas de gobernanza criminal, de regulación social, justicia paralela, cobros extorsivos con impactos estructurales sobre la vida comunitaria y los derechos”. Y explicó que, por la ubicación estratégica de Jamundí como corredor hacia el Cauca, se facilitan “las economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal”. Después, insistió en la relación que hay entre el narcotráfico y las dinámicas del conflicto armado: “de acuerdo con la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, Colombia registró 253 mil hectáreas de cultivos de coca en el 2023, que fue el máximo histórico con una concentración importante en esta región del suroccidente, lo que ha incrementado la disputa territorial y es una de las dinámicas que está alimentando la violencia”. Finalizó diciendo que “la Defensoría del Pueblo ha reportado que en 2025 se registraron 200 eventos de desplazamiento masivo en el país con afectaciones recurrentes en el Valle del Cauca y Cauca”. Lea también: Zozobra en el Nordeste antioqueño por ataques con drones durante el fin de semana Por su parte, la alcaldesa Paola Castillo expuso ante Marín que los problemas de violencia en el municipio vienen desde hace años. Entre las afectaciones más graves están el reclutamiento de jóvenes, las amenazas contra consejos comunitarios y Juntas de Acción Comunal y los hostigamientos constantes en Potrerito y, como este, en Robles.

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