Murió Jaime Aparicio, leyenda del atletismo colombiano y pionero panamericano

El deporte colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jaime Aparicio, una de las figuras más importantes en la historia del atletismo nacional. El exdeportista murió este jueves a los 96 años en Santiago de Cali, ciudad que lo adoptó desde sus primeros meses de vida y en la que construyó un legado imborrable.

Aunque nació el 17 de agosto de 1929 en Lima, Aparicio era hijo de padres caleños y llegó a Cali apenas cinco meses después de su nacimiento. Fue en la capital vallecaucana donde desarrolló sus condiciones atléticas y comenzó una carrera que lo convertiría en referente del deporte colombiano.

Su nombre quedó marcado en la historia desde muy joven. En 1947 representó a Colombia en los Juegos Bolivarianos de 1947, donde compitió en los 400 metros vallas y los 400 metros planos. Allí consiguió medalla de oro en la prueba de vallas y plata en la modalidad plana, resultados que empezaron a posicionarlo como una de las grandes promesas del continente.

El ascenso de Jaime Aparicio continuó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, certamen en el que volvió a subirse a lo más alto del podio y confirmó su dominio regional.