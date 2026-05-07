Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Murió Jaime Aparicio, leyenda del atletismo colombiano y pionero panamericano

El deporte colombiano está de luto. Jaime Aparicio, pionero del atletismo nacional y primer colombiano en ganar un oro panamericano, falleció en Cali a los 96 años dejando un legado histórico para el país.

  • Jaime Aparicio le abrió las puertas al atletismo colombiano en el escenario internacional. FOTO INDERVALLE
    Jaime Aparicio le abrió las puertas al atletismo colombiano en el escenario internacional. FOTO INDERVALLE
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El deporte colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jaime Aparicio, una de las figuras más importantes en la historia del atletismo nacional. El exdeportista murió este jueves a los 96 años en Santiago de Cali, ciudad que lo adoptó desde sus primeros meses de vida y en la que construyó un legado imborrable.

Aunque nació el 17 de agosto de 1929 en Lima, Aparicio era hijo de padres caleños y llegó a Cali apenas cinco meses después de su nacimiento. Fue en la capital vallecaucana donde desarrolló sus condiciones atléticas y comenzó una carrera que lo convertiría en referente del deporte colombiano.

Su nombre quedó marcado en la historia desde muy joven. En 1947 representó a Colombia en los Juegos Bolivarianos de 1947, donde compitió en los 400 metros vallas y los 400 metros planos. Allí consiguió medalla de oro en la prueba de vallas y plata en la modalidad plana, resultados que empezaron a posicionarlo como una de las grandes promesas del continente.

El ascenso de Jaime Aparicio continuó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, certamen en el que volvió a subirse a lo más alto del podio y confirmó su dominio regional.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en los Juegos Panamericanos de 1951. Allí se convirtió en el primer atleta colombiano en conquistar una medalla de oro en unos Juegos Panamericanos, un hecho histórico para el deporte nacional y un logro que abrió camino para futuras generaciones de deportistas colombianos.

Aparicio también tuvo participación olímpica. Representó al país en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, donde finalizó en la posición número 12, consolidando así una trayectoria internacional de enorme prestigio.

Dos años después decidió retirarse de la actividad competitiva, aunque nunca se alejó del deporte. En 1971 asumió un papel fundamental en la organización de los Juegos Panamericanos de Cali 1971 como director técnico deportivo del evento. Además, tuvo el honor de encender el fuego panamericano durante la ceremonia inaugural, uno de los momentos más simbólicos en la historia deportiva del país.

El legado de Jaime Aparicio trascendió las pistas. Su nombre se convirtió en símbolo de disciplina, liderazgo y éxito para el atletismo colombiano. Como reconocimiento a su aporte, la Unidad Deportiva Panamericana de Cali lleva su nombre, homenaje permanente a uno de los deportistas más influyentes de Colombia.

Con su fallecimiento, el país despide a un pionero que abrió las puertas del atletismo colombiano en el escenario internacional y dejó una huella imborrable en la historia del deporte nacional.

Temas recomendados

Cali
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos