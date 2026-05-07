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Paloma Valencia denuncia presunto ‘hackeo’ de su celular: “mis chats están en poder de alguien”

Las declaraciones de la senadora y candidata presidencial se producen a pocas semanas de que el país acuda a las urnas para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

  • La candidata y senadora aseguró que tiene conocimiento de que posiblemente sus comunicaciones han sido interceptadas por un tercero. Foto: Colprensa.
    La candidata y senadora aseguró que tiene conocimiento de que posiblemente sus comunicaciones han sido interceptadas por un tercero. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 7 horas
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En una entrevista, la candidata presidencial Paloma Valencia denunció que tendría indicios de interceptaciones ilegales a sus comunicaciones.

La dirigente uribista aseguró que recibió información que despertó sospechas sobre una posible vulneración a sus dispositivos. “Me ha llegado información de que alguien ha hackeado mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”, afirmó.

Las declaraciones las dio a conocer en medio de una entrevista con la Revista Semana. Valencia calificó la situación como “muy grave” y pidió claridad por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre una eventual interceptación a sus comunicaciones.

“Mis comunicaciones privadas no tienen por qué estar en manos de nadie, y sí sería muy bueno que la Fiscalía me diga si es que me están interceptando el teléfono y con qué propósito”, afirmó.

Además, señaló que ya le otorgó poder al abogado Jaime Lombana para adelantar las verificaciones correspondientes y esclarecer las denuncias que ponen en riesgo su campaña presidencial.

Y agregó que ha hablado con el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre esto: “mis comunicaciones con el ministro del Interior son comunicaciones referentes a mi seguridad y a la de mi familia”, explicó, descartando que se tratara de asuntos vinculados a su campaña política.

“Muy grave, muy grave, que mi celular en una campaña esté siendo hackeado”, reiteró la candidata presidencial, quien insistió en la necesidad de identificar a los responsables del presunto acceso ilegal a su información.

Sobre esto, la periodista Darcy Quinn aseguró que ya el abogado Lombana estaría preparando la denuncia ante la Fiscalía por el posible ‘hackeo’ de las comunicaciones de Valencia. Y señaló que “estarían circulando chats entre ella y el ministro Armando Benedetti”.

Las otras cosas que dijo en la entrevista

Por otro lado, las alianzas políticas de Paloma Valencia también se tocaron en la entrevista. Frente a las críticas, la candidata defendió a los sectores que han llegado a su proyecto político.

“Yo recibo partidos, no bandidos. Yo he invitado a unos partidos y ellos aceptaron mi invitación, con las puertas abiertas a la luz de los periodistas”, dijo.

Además, señaló que ella: “no ha comprometido un ministerio, yo no he dicho que le voy a dar o le voy a quitar a nada a nadie. Lo mío es el respeto por las instituciones”.

En esa línea, estableció que la persona que “gane, tiene que tener Congreso para gobernar. Yo necesito un Congreso para sacar mi reforma a la salud, mi reforma pensional, bajar los impuestos. ¿Quién va a gobernar sin Congreso? La diferencia no es que los otros políticos y los otros candidatos no estén buscando los políticos, lo que pasa es que yo lo hago a la luz del día y ellos lo hacen por la noche”.

En cuanto a su relación, cada vez más deteriorada con la senadora María Fernanda Cabal, Valencia dijo que se encuentra “dolida”.

“Me ha dolido porque yo sí esperaba contar con mis generales a mi lado. El proceso fue muy difícil, estuvo marcado por la tragedia de Miguel, por la condena del presidente Uribe. Fue un proceso muy difícil y los procesos difíciles dejan muchas heridas”, estableció.

Por último, habló sobre las confrontaciones que ha tenido con el otro candidato que representa la derecha más radical en estas elecciones: Abelardo de la Espriella.

Aseguró que ella no “ve que haya una pelea”. Pero sí señaló que desde su campaña vienen atacando la suya “de manera muy agresiva desde hace más de un mes; yo he sido muy paciente, porque estoy cuidando mi segunda vuelta. Estos ataques ya se empiezan a volver personales”.

Por otro lado, sí dijo que ella está “de acuerdo en una cosa con Abelardo” y es en que ella “siempre ha estado defendiendo a Colombia, la que estuvo aquí enfrentando el ‘no’, la que estuvo en el gobierno Duque frenteando el paro nacional, viviendo aquí en Colombia, recorriendo los municipios, y a Abelardo le queda muy bien el ‘nunca’. Yo nunca he sido amiga de él”.

Lea también: Paloma pone a “debatir” a Cepeda con estrategia en redes: “¿le va a seguir dando la espalda a los colombianos?”

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