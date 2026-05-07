Paloma Valencia denuncia presunto ‘hackeo’ de su celular: “mis chats están en poder de alguien”

En una entrevista, la candidata presidencial Paloma Valencia denunció que tendría indicios de interceptaciones ilegales a sus comunicaciones. La dirigente uribista aseguró que recibió información que despertó sospechas sobre una posible vulneración a sus dispositivos. “Me ha llegado información de que alguien ha hackeado mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”, afirmó. Las declaraciones las dio a conocer en medio de una entrevista con la Revista Semana. Valencia calificó la situación como “muy grave” y pidió claridad por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre una eventual interceptación a sus comunicaciones. “Mis comunicaciones privadas no tienen por qué estar en manos de nadie, y sí sería muy bueno que la Fiscalía me diga si es que me están interceptando el teléfono y con qué propósito”, afirmó.

Además, señaló que ya le otorgó poder al abogado Jaime Lombana para adelantar las verificaciones correspondientes y esclarecer las denuncias que ponen en riesgo su campaña presidencial. Y agregó que ha hablado con el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre esto: “mis comunicaciones con el ministro del Interior son comunicaciones referentes a mi seguridad y a la de mi familia”, explicó, descartando que se tratara de asuntos vinculados a su campaña política.

“Muy grave, muy grave, que mi celular en una campaña esté siendo hackeado”, reiteró la candidata presidencial, quien insistió en la necesidad de identificar a los responsables del presunto acceso ilegal a su información. Sobre esto, la periodista Darcy Quinn aseguró que ya el abogado Lombana estaría preparando la denuncia ante la Fiscalía por el posible ‘hackeo’ de las comunicaciones de Valencia. Y señaló que “estarían circulando chats entre ella y el ministro Armando Benedetti”.

Las otras cosas que dijo en la entrevista