Video | Hinchas de Santa Fe le hicieron gestos racistas a los de Corinthians en El Campín, ¿habrá sanciones?

Un video captado desde las gradas del estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de Bogotá ha puesto a Independiente Santa Fe en el centro de una posible crisis disciplinaria ante la Conmebol, tras un nuevo hecho de presunto racismo en el fútbol sudamericano. Le puede interesar: Hincha de Boca capturado en Brasil fue imputado por racismo tras hacerle gestos a los de Cruzeiro: todo quedó en video La denuncia, que circula a través de varios registros audiovisuales en redes sociales, señaló gestos racistas por parte de aficionados locales contra la hinchada de Corinthians, lo que podría derivar en sanciones severas para la institución bogotana.

Los hinchas en medio de los gestos. FOTO: Captura de video de redes sociales @Casalcoringao

Y es que una cuenta partidaria del club paulista, @Casalcoringao, difundió imágenes en las que se observa a fanáticos de Santa Fe, ubicados en la tribuna oriental, realizando actos discriminatorios contra la parcialidad visitante situada en el sector sur. Como gestos más comunes, se evidencia el de hacer como “mono”, entre otros que se han utilizado para atacar. Hasta el momento, los responsables de estas conductas no han sido identificados por las autoridades ni por el club.

Este incidente se suma al lanzamiento de objetos contra los jugadores de Corinthians al término del encuentro, agravando el expediente que el organismo rector del fútbol sudamericano podría abrir contra el equipo colombiano. La Conmebol ha endurecido históricamente sus castigos ante temas de racismo, aplicando multas económicas sustanciales y cierres parciales o totales de los estadios. Recientemente, un hincha de Boca Juniors capturado en Brasil fue imputado por racismo tras hacerle gestos a los de Cruzeiro.

Un final de alta tensión en El Campín: la frustración de Hugo Rodallega

El ambiente en el estadio capitalino alcanzó su punto máximo de tensión tras el pitazo final, en medio de los abucheos y gritos por parte de los hinchas tras haber dejado escapar la victoria en los últimos minutos. Santa Fe dominaba el marcador 1-0 gracias a una anotación de Hugo Rodallega y firmaba su mejor actuación en la presente edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, en el minuto 90+3, un cabezazo de Gustavo Henrique sentenció el 1-1 definitivo.

La disputa con el arquero rival. FOTO: Captura de video de redes sociales

Al concluir el juego, los ánimos se desbordaron. Los integrantes del plantel de Santa Fe increparon al guardameta brasileño Hugo Souza, quien fue señalado de realizar gestos provocadores hacia la tribuna local durante el compromiso. Debido a la lluvia de objetos lanzados desde la tribuna occidental, Souza tuvo que ser escoltado por personal de seguridad para poder ingresar al túnel de vestuarios. El referente ofensivo del conjunto cardenal, Hugo Rodallega, expresó su indignación no solo por el resultado, sino por la forma en que se les escapó la victoria en la última jugada. En declaraciones para ESPN, el atacante reflejó el sentir del camerino local.

Hugo Rodallega en medio del partido. FOTO: AFP

“Mucha bronca, mucha bronca, se nos escapan tres puntos que eran muy importantes para nuestras aspiraciones. Dolor, rabia, tristeza, se siente de todo en este momento”, afirmó el jugador. Rodallega enfatizó el esfuerzo realizado por el equipo de Pablo Repetto durante los 90 minutos. “Todo el partido lo jugamos ofensivamente, fuimos agresivos e intentamos hacerle daño a Corinthians. Siempre intentamos, lo salimos a buscar. Pero por ahí dicen que el fútbol no es de merecimientos, merecíamos mucho más y en un descuido se nos escapa. Eso es lo que nos tiene con bronca”, concluyó.

Panorama crítico y riesgo de eliminación