Video | Hinchas de Santa Fe le hicieron gestos racistas a los de Corinthians en El Campín, ¿habrá sanciones?

Un video captado desde las gradas del estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de Bogotá ha puesto a Independiente Santa Fe en el centro de una posible crisis disciplinaria ante la Conmebol, tras un nuevo hecho de presunto racismo en el fútbol sudamericano.
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La denuncia, que circula a través de varios registros audiovisuales en redes sociales, señaló gestos racistas por parte de aficionados locales contra la hinchada de Corinthians, lo que podría derivar en sanciones severas para la institución bogotana.