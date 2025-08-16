Así fue la reunión del senador Bernie Moreno con el papá de Miguel Uribe Turbay: esto fue lo que dijeron tras el encuentro

El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno expresó este sábado que espera que la muerte del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay contribuya para que Colombia se libere del narcotráfico y la corrupción. Le puede interesar: Exclusivo: Pese a amenaza de nuevo secuestro, papá de Lucho Díaz ignoró advertencia y viajó a lugar donde fue raptado en 2023 “La muerte de Miguel debe inspirar a una nación a liberarse del flagelo del narcotráfico y la corrupción. Debe construir un nuevo futuro de seguridad y prosperidad para todos sus ciudadanos”, afirmó el legislador republicano.

Moreno sostuvo una estrecha reunión con Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato asesinado, de 39 años, y de quien dijo tuvo que vivir la muerte de su esposa y ahora la de su hijo. “Hace treinta y cuatro años, Miguel Uribe enterró a su esposa, quien fue secuestrada y asesinada por narcotráfico. Su hijo, Miguel Uribe Turbay, tenía 4 años en ese momento. Ambos soñaban con una nación donde ninguna familia sufriera jamás una pérdida semejante. Trágicamente, el miércoles, su hijo fue enterrado tras sucumbir a la bala de un asesino”, sostuvo.

El senador estadounidense Bernie Moreno, y el papá de Miguel Uribe, Miguel Uribe Londoño. FOTO: Colprensa

Por su parte, el padre de Miguel, aseguró estar “agradecido” por la visita y por haber estado presente en los actos fúnebres de su hijo, donde familiares, amigos y colegas se despidieron de él por última vez. Así se manifestó Moreno, desde su cuenta de X, quien arribó al país esta semana, junto al también senador demócrata Rubén Gallego, para asistir a los actos fúnebres de Miguel Uribe en Bogotá, tras fallecer en la madrugada del pasado lunes 11 de agosto.

Durante su visita al país, Moreno se reunió con algunos de los precandidatos presidenciales, participó de la reunión anual de la ANDI, sostuvo un encuentro con el exmandatario Álvaro Uribe y en la víspera acudió a una cita con el presidente, Gustavo Petro, y parte de su gabinete.



“Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe Vélez. Fue un honor compartir tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para quien podría ser el mayor aliado de Estados Unidos en Sudamérica”, destacó tras hablar con el expresidente.