“El mundo no se salva afilando espadas, sino acogiendo a todos”: mensaje del papa León XIV en Año Nuevo

El papa León XIV presidió este jueves en la basílica de San Pedro del Vaticano la tradicional misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, con la que la Iglesia católica dio inicio al año 2026 y celebró la 59ª Jornada Mundial de la Paz. Se trata del primer Año Nuevo del pontífice estadounidense como papa, tras su elección en mayo pasado. Conozca: Personajes del año: Francisco y León XIV, los hombres que sostuvieron la fe del mundo Durante su homilía, el pontífice advirtió que el mundo “no se salva afilando espadas” sino a través del perdón, el entendimiento y “acogiendo a todos”. En su mensaje, hizo referencia a San Agustín para recordar que uno de los “rasgos fundamentales” de Dios es “la total gratuidad de su amor”, manifestada en la figura de un niño recién nacido, desnudo e indefenso en la cuna.

“Esto para enseñarnos que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino más bien esforzándose incansablemente por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos, sin cálculos y sin miedo”, afirmó el papa ante los fieles congregados en el templo. Lea también: La historia oculta detrás de la elección del papa León XIV: “Se nos salieron las lágrimas” León XIV subrayó que el inicio del nuevo año representa una oportunidad para cada persona de vivir “una vida nueva”, marcada por la capacidad de perdonar. “Es hermoso pensar así el año que comienza: como un camino abierto, por descubrir, en el que aventurarnos, por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón”, dijo ante unos 5.000 asistentes.

En ese sentido, recomendó que, de cara a la conclusión del Jubileo inaugurado por el papa Francisco —prevista para el próximo 6 de enero—, los creyentes se acerquen a la fe para abrazar una idea de paz “desarmada y desarmante”, especialmente en beneficio de los más humildes. “Que este sea nuestro compromiso, nuestro propósito para los meses venideros y para toda nuestra vida cristiana”, expresó.

Palabras que buscan la paz

La celebración coincidió con la Jornada Mundial de la Paz, cuyo mensaje para esta edición fue publicado el pasado 8 de diciembre bajo el título ‘La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante’. En ese texto, León XIV alertó que en la actualidad “no son pocos los que llaman realistas a narraciones carentes de esperanza” para el futuro del planeta. El pontífice también advirtió que durante 2024 el gasto militar mundial aumentó un 9,4%, lo que calificó como un “enorme esfuerzo económico” de los países para su rearme, pese a las tragedias bélicas del pasado siglo. “Cuando tratamos la paz como un ideal lejano, terminamos por no considerar escandaloso que se le niegue, e incluso que se haga la guerra para alcanzarla. Pareciera que faltan las ideas justas, las frases sopesadas, la capacidad de decir que la paz está cerca”, denunció.

El papa León XIV presidió en la basílica de San Pedro la misa de Año Nuevo, en la que pidió una paz “desarmada y desarmante”. FOTO: AFP.