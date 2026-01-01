“El mundo no se salva afilando espadas, sino acogiendo a todos”: mensaje del papa León XIV en Año Nuevo

El papa León XIV presidió este jueves en la basílica de San Pedro del Vaticano la tradicional misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, con la que la Iglesia católica dio inicio al año 2026 y celebró la 59ª Jornada Mundial de la Paz.
Se trata del primer Año Nuevo del pontífice estadounidense como papa, tras su elección en mayo pasado.
Durante su homilía, el pontífice advirtió que el mundo “no se salva afilando espadas” sino a través del perdón, el entendimiento y “acogiendo a todos”.
En su mensaje, hizo referencia a San Agustín para recordar que uno de los “rasgos fundamentales” de Dios es “la total gratuidad de su amor”, manifestada en la figura de un niño recién nacido, desnudo e indefenso en la cuna.