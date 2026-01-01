Sismo de magnitud 4,1 sacude al norte de Colombia, con epicentro en Venezuela, en la mañana de Año Nuevo

Un sismo de magnitud 4,1 se registró este 1 de enero de 2026 a las 7:37 a. m., en el occidente de Venezuela, según un boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento, de profundidad superficial, tuvo su epicentro en las coordenadas 10.35° de latitud y -72.11° de longitud, con cercanía a varios municipios del estado Zulia.

De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico se localizó a 23 kilómetros de Villa del Rosario, a 42 kilómetros de La Concepción y a 59 kilómetros de Machiques.