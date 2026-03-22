Abogada Ana Bejarano denuncia que fue víctima de acoso en la Corte Constitucional como auxiliar

El testimonio de la abogada y profesora Ana Bejarano, publicado en el portal Los Danieles, volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa décadas en Colombia: el acoso sexual en espacios de poder y las barreras para denunciarlo.
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Bejarano relató un episodio ocurrido al inicio de su carrera, cuando trabajaba como auxiliar en la Corte Constitucional de Colombia. Aunque aclara que no se trató de un hecho extremo, sí evidenció dinámicas normalizadas dentro de la institución, donde —según su testimonio— algunos magistrados hacían “avances” hacia mujeres jóvenes que iniciaban su judicatura.
En ese entorno, explicó, incluso existía un término para referirse a estas prácticas: “judicantear”, una expresión usada para describir relaciones íntimas entre funcionarios de alto nivel y practicantes, muchas veces en condiciones de desigualdad de poder.