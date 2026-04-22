Amnistía Internacional raja al Gobierno Petro en defensa de los Derechos Humanos

En Colombia, más de 9 millones de personas son víctimas del conflicto armado, es decir: el 20% del país ha sufrido las consecuencias de la violencia. Esta última, según un reciente informe de Amnistía Internacional, no ha dado tregua en Colombia. Luego de monitorear la situación en el país durante 2025, la ONG señaló que Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos y, además, cuestionó los alcances y logros del proceso de Paz Total del Ejecutivo.
Las víctimas pertenecen principalmente a minorías: “Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas sufrían desproporcionadamente las consecuencias”, dice el informe, que también resalta el impacto de la violencia sobre los menores de edad y las mujeres.
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El relato no mata el dato, de hecho, lo refuerza. En la última masacre de 2025 —la 78, según Indepaz, registrada el 20 de diciembre— una menor de 4 años tuvo que esconderse y observar como su hermana, padre y madre eran asesinados por sujetos armados desconocidos.
En el reporte del asesinato, Indepaz señaló que en la zona está la presencia del Frente 33 del EMBF, ELN, Los Pelusos y Bandas de carácter local, quienes utilizan la violencia como método de control sobre el territorio y sobre otros grupos criminales.
Los datos tampoco matan el relato: según el Ministerio de Defensa, en 2025, los asesinatos de líderes sociales aumentaron de 173 a 181; además, hubo más de 1.200 ataques terroristas y más de 559 secuestros.
Además, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil. En total, más de 1,6 millones de personas fueron víctimas de estas actividades ilícitas, que incluyen delitos como homicidio, extorsión y amenazas.