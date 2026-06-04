En video | “Dragones brasileños” se tragan ríos del Bajo Cauca: sobrevuelo muestra la devastación ambiental

La imagen parece sacada de un documental bélico. Hasta la línea del horizonte, grandes cráteres cubren el lecho del río Nechí, como si momentos atrás hubiera ocurrido un bombardeo.
El panorama fue captado en un video grabado por el piloto de un helicóptero el pasado miércoles. En una secuencia que dura menos de dos minutos, a la vista emerge un plano general del río, que luce irregular y lleno de pozos.
En cuestión de pocos segundos, a la imagen se suman extensas filas de dragas humeantes, trabajando a toda marcha. Los pesados aparatos están por todas partes, algunos alineados en grupos de cuatro, otros anclados en mitad del río y todos hurgando en el pantano en busca de oro.
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“Este es el panorama de la extracción ilícita de oro en el río Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Decenas de dragas ilegales operan sobre sus laderas, removiendo toneladas de tierra, alterando el cauce natural y destruyendo ecosistemas estratégicos. La devastación ya es visible desde el aire y sigue creciendo ante los ojos del país. ¿Quién detendrá esta destrucción? Enorme tristeza”, expresó el periodista Gustavo Gómez, quien publicó el video e hizo un llamado a las autoridades a intervenir para contener ese desastre ambiental.