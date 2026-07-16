Así votaron a las reformas de Petro los congresistas Deluque y Barguil: ahora son las fichas de Abelardo para presidir el Congreso

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella está moviendo fichas para poner a Alfredo Deluque en la presidencia del Senado y a Nicolás Barguil en la de la Cámara. Son del Partido de La U y del Conservador, respectivamente. Desde el Centro Democrático se les ha criticado por apoyar iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles han sido?
Según información de Congreso a la Mano, Deluque no votó negativo a los proyectos de Petro que pasaron por su control. De los que se convirtieron en ley, votó a favor de la reforma tributaria, la ley de presupuesto, la polémica paz total, el plan nacional de desarrollo y la jurisdicción agraria. Para la reforma pensional se ausentó.
Y, con respecto a las que se hundieron, votó a favor del cannabis de uso adulto, la reforma a la educación y la reforma política.