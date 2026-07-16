Así votaron a las reformas de Petro los congresistas Deluque y Barguil: ahora son las fichas de Abelardo para presidir el Congreso

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella está moviendo fichas para poner a Alfredo Deluque en la presidencia del Senado y a Nicolás Barguil en la de la Cámara. Son del Partido de La U y del Conservador, respectivamente. Desde el Centro Democrático se les ha criticado por apoyar iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles han sido? Según información de Congreso a la Mano, Deluque no votó negativo a los proyectos de Petro que pasaron por su control. De los que se convirtieron en ley, votó a favor de la reforma tributaria, la ley de presupuesto, la polémica paz total, el plan nacional de desarrollo y la jurisdicción agraria. Para la reforma pensional se ausentó. Y, con respecto a las que se hundieron, votó a favor del cannabis de uso adulto, la reforma a la educación y la reforma política.

Por su parte, Barguil votó sí a la tributaria, al PND y a la laboral. Se ausentó en la mayoría: paz total, presupuesto, pensional y política. Y votó que no a una de las reformas más polémicas del gobierno, que se hundió: la de Salud. Le puede interesar: Así va la pelea en Senado y Cámara por las presidencias, ¿el Centro Democrático se quedaría sin nada?

La radiografía estadística de los votos de La U y los Conservadores con Petro

El politólogo y analista de datos Ricardo Ruiz complementó la información con datos de los votos nominales de la plenaria de la Cámara. Es decir, los votos que se hacen públicos, detallando quién votó a favor, en contra o se abstuvo. En esas votaciones, La U de Deluque votó 87 % de las veces con el gobierno de Gustavo Petro, mientras el Conservador, de Barguil, votó en un 62 %. Por ejemplo, en la reforma a la Salud, La U se fue con Petro en un 93 %, mientras los conservadores sí se apartaron, en su mayoría, de esa iniciativa. Deluque dijo a los medios de comunicación que “ha sido un opositor racional” y que se opone “con razones, no por oponerme”. A su vez, que “he sido opositor en los principales puntos del gobierno de Petro, he votado algunas cosas como el presupuesto del primer año o la limitación para que un gobierno pueda iniciar trámites de paz”.

Tarde pero llegué! @VaneDeCol



¿@Deluque o @NicolasBarguil apoyó más a Petro?



Respuesta corta: Deluque, y no es cerca.

En Congreso a la mano —que mide a los dos con la misma vara— Deluque votó Sí a casi todas las reformas del gobierno, sin un solo No. Barguil dijo Sí a unas,... https://t.co/GWSoKmzZeB — Ricardo Ruiz 🏛️ (@RicardoRuiz_) July 16, 2026

Tanto La U como los conservadores suelen acompañar a los gobiernos en el Congreso para obtener cargos en el Estado (burocracia) a cambio.

El análisis político: ¿Abelardo de la Espriella hereda la maquinaria?

Ruiz añadió en su análisis que “a Abelardo, presidente antipetrista, lo van a sostener en el Congreso las mismas bancadas que le aprobaron las reformas a Petro”. Y corroboró que hay partidos que se mueven según el poder Ejecutivo. “La U y Liberal no cambian de bando, votan con el Ejecutivo, punto. Abelardo no las convierte: hereda la maquinaria intacta. En el Congreso colombiano el poder no premia la coherencia: premia estar siempre del lado del que manda”. Lea aquí: Uribe prende la pelea por la Presidencia del Senado y arrecia por cercanía de Deluque con Petro: “Recibió beneficios del Gobierno”

El Centro Democrático reclama “derecho” a presidir el Senado

Por estos y otros motivos, el Centro Democrático no quiere que Deluque sea el presidente del Senado. Además, postularon al senador Honorio Henríquez, no solo por el apoyo que ha brindado Deluque a Petro, sino porque alegan que ellos fueron el partido progobierno más votado. Mientras tienen 17 senadores, La U tiene ocho, menos incluso que los liberales y conservadores. Tradicionalmente, la presidencia del Senado se le da al partido a favor del gobierno que más haya sacado votos. En este caso era el Centro Democrático, que se declaró de gobierno a pocos días de la victoria de De la Espriella en segunda vuelta. Sin embargo, el presidente electo optó por Deluque. Este fue uno de los que lo apoyó en su candidatura desde el principio; adicionalmente, son amigos desde hace décadas, ya que se conocen desde que De la Espriella estudiaba en la Universidad Sergio Arboleda y Deluque en el Externado, ambas en Bogotá. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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