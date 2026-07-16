Corte Suprema condenó a exgobernador encargado del Chocó y ordenó su captura por contratos irregulares

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador encargado del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, a 72 meses (seis años) de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo.
La decisión se originó por las irregularidades detectadas en dos contratos suscritos en 2013 para la construcción de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) en Istmina, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
Además, el alto tribunal le impuso una multa de 145,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una inhabilidad de 88,48 meses para ejercer derechos y funciones públicas y ordenó su captura inmediata para cumplir la pena en un establecimiento del Inpec. El exfuncionario fue absuelto del delito de peculado por apropiación.