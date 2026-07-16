Antioquia es la segunda región más competitiva, pero tiene 2 grandes desafíos, ¿cuáles?

Antioquia volvió a consolidarse entre las regiones más competitivas del país. El departamento ocupó la segunda posición en el Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2026, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, con un puntaje de 6,90 sobre 10, ubicándose únicamente por detrás de Bogotá y superando a Valle del Cauca, Risaralda y Santander. La medición, que este año llegó a su decimotercera edición consecutiva, evaluó a los 32 departamentos y a Bogotá mediante 93 indicadores objetivos provenientes de fuentes oficiales nacionales, convirtiéndose en uno de los principales referentes para medir las capacidades económicas, sociales e institucionales de las regiones. El informe también evidencia un avance general de la competitividad del país. El puntaje promedio de los 33 territorios evaluados llegó a 5,07 sobre 10, superior al 5,01 registrado en 2025. Además, 22 de los 33 territorios mejoraron su calificación frente al año anterior, reflejando avances en distintos indicadores socioeconómicos. Puede leer: Logística inteligente: clave para la competitividad de Colombia

Los mercados y el sistema financiero impulsan el liderazgo de Antioquia

El desempeño de Antioquia se apoya principalmente en la fortaleza de su economía y su tejido empresarial. Así las cosas, el departamento ocupa el segundo lugar nacional en el pilar de sistema financiero, con un puntaje de 7,04, gracias al buen desempeño en indicadores como la cobertura de seguros y el índice de profundización crediticia, en los que también se ubica en la segunda posición del país. Otro de sus mayores activos es el tamaño del mercado, donde obtiene una calificación de 7,81 y también ocupa el segundo lugar nacional. Dentro de este pilar sobresale especialmente el indicador de tamaño de mercado externo, en el que Antioquia ocupa la primera posición del país, reflejando su importancia como una de las principales economías exportadoras de Colombia. El departamento también registra avances importantes en el entorno para los negocios, donde obtuvo una calificación de 7,53, ubicándose tercero a nivel nacional y convirtiéndose en el pilar donde más mejoró frente a 2025, con un incremento de 0,4 puntos. A esto se suma el buen desempeño del mercado laboral, que alcanza una puntuación de 7,78 y ocupa la cuarta posición nacional. En contexto: Sabaneta, el municipio más competitivo de Antioquia

Infraestructura continúa siendo el principal obstáculo

Aunque Antioquia conserva una posición privilegiada en el ranking nacional, el informe evidencia que aún enfrenta importantes desafíos estructurales. El mayor rezago aparece en infraestructura, considerada el principal cuello de botella para mejorar la competitividad regional. En este pilar el departamento ocupa apenas la posición 13, con un puntaje de 5,17, incluso 0,1 puntos menos que en la medición anterior. El informe identifica debilidades importantes en red vial primaria por cada 100.000 habitantes, red vial primaria por área y red vial departamental por área. En estos tres indicadores Antioquia obtiene puntajes inferiores a 1,7 sobre 10, reflejando los desafíos que aún enfrenta en materia de conectividad, especialmente para una economía altamente industrial y exportadora que depende de corredores logísticos eficientes.

Innovación mantiene fortalezas, pero pierde dinamismo

Otro de los llamados de atención del IDC 2026 está relacionado con la innovación. Aunque Antioquia conserva una destacada tercera posición nacional en este componente, su puntaje fue de apenas 4,40, el más bajo entre todos los pilares evaluados para el departamento. Además, este fue el indicador donde registró el mayor retroceso frente a 2025, al caer 0,3 puntos. La disminución obedece principalmente al menor desempeño en el indicador de modelos de utilidad, que obtuvo una calificación de 1,80. Adicionalmente, el departamento ocupa la posición 20 en sinergia de la investigación y el puesto 11 en producción bibliográfica por investigador activo, resultados que muestran oportunidades para fortalecer la articulación entre universidades, centros de investigación y empresas.

Buen desempeño en instituciones, salud y transformación digital

El análisis por grandes factores muestra que Antioquia también mantiene resultados destacados en otras dimensiones de la competitividad. En instituciones ocupa la cuarta posición, con un puntaje de 6,90, mejorando 0,3 puntos frente al año anterior. En adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) también es cuarto, con una calificación de 7,31, mientras que en sostenibilidad ambiental se ubica séptimo con 5,95 puntos, registrando igualmente un avance de 0,3 puntos. En materia de salud, Antioquia alcanza la tercera posición nacional con un sobresaliente 7,88, aunque este fue uno de los pilares donde perdió terreno respecto a 2025, con una reducción de 0,2 puntos. Lea aquí: Medellín se consolida como potencia emprendedora: segunda en el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025

La educación superior avanza, pero persiste la brecha en la educación básica

El IDC también evidencia contrastes dentro del sistema educativo. Por un lado, Antioquia ocupa el tercer lugar nacional en educación superior y formación para el trabajo, con un puntaje de 6,05, mejorando 0,2 puntos frente al año anterior. Sin embargo, la situación cambia cuando se analiza la educación básica y media. En este componente el departamento cae hasta la posición 13, pese a mejorar 0,2 puntos y alcanzar una calificación de 7,18. El resultado refleja que todavía existen importantes desafíos para fortalecer la calidad educativa desde los primeros niveles de formación, una condición considerada fundamental para elevar la productividad y la competitividad en el largo plazo. Por lo tanto, Antioquia mantiene el liderazgo económico, pero el reto es acercarse a Bogotá. El balance general del IDC 2026 confirma que Antioquia sigue siendo el principal competidor de Bogotá en materia de competitividad y uno de los motores económicos del país. Su fortaleza continúa estando en la eficiencia de sus mercados, el sistema financiero, el tamaño de su economía y el entorno para hacer negocios, factores que sostienen su liderazgo nacional. No obstante, el informe también deja claro que reducir la distancia frente a la capital dependerá de acelerar inversiones en infraestructura vial, fortalecer el ecosistema de innovación, mejorar la calidad de la educación básica y mantener el dinamismo de sus indicadores de salud y desarrollo productivo.

Los puntajes más altos y más bajos de la competitividad de Antioquia

De acuerdo con el informa, los puntajes más altos de Antioquia van en línea con su perfil exportador y digital al alcanzar la calificación perfecta (10,00) en ancho de banda de internet y tamaño del mercado externo, métricas que la ubican a la vanguardia nacional en el Índice Departamental de Competitividad 2026. Esta conectividad global está respaldada por un tejido empresarial altamente diversificado, evidenciado en la robusta concentración de su sector secundario (9,99) y terciario (9,67), lo que ratifica al departamento como un eje industrial y de servicios. Asimismo, la región demuestra una sólida plataforma de servicios públicos y mitigación de riesgos, apalancada por una cobertura de energía eléctrica casi universal (9,92) y un destacado nivel de penetración en la cobertura de seguros (9,81). En la otra cara de la moneda, la región enfrenta cuellos de botella estructurales que frenan su competitividad, encabezados por una alarmante incapacidad local de recaudo, indicador que registra la calificación más baja de todo el análisis con apenas 0,80 puntos. A esta ineficiencia fiscal se suma un severo déficit histórico en materia de conectividad física frente a su vasta extensión y volumen demográfico, ya que la red vial primaria por cada 100.000 habitantes (0,94) y por área (1,65), junto con la precaria densidad de la red a cargo del departamento (1,14), evidencian un rezago crítico en infraestructura de transporte. Por último, el rezago en la generación de modelos de utilidad (1,80) enciende las alertas sobre una baja tasa de invención y adaptación técnica, frenando la innovación al interior de las empresas locales.