Antioquia es la segunda región más competitiva, pero tiene 2 grandes desafíos, ¿cuáles?

Antioquia volvió a consolidarse entre las regiones más competitivas del país. El departamento ocupó la segunda posición en el Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2026, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, con un puntaje de 6,90 sobre 10, ubicándose únicamente por detrás de Bogotá y superando a Valle del Cauca, Risaralda y Santander.
La medición, que este año llegó a su decimotercera edición consecutiva, evaluó a los 32 departamentos y a Bogotá mediante 93 indicadores objetivos provenientes de fuentes oficiales nacionales, convirtiéndose en uno de los principales referentes para medir las capacidades económicas, sociales e institucionales de las regiones.
El informe también evidencia un avance general de la competitividad del país. El puntaje promedio de los 33 territorios evaluados llegó a 5,07 sobre 10, superior al 5,01 registrado en 2025.
Además, 22 de los 33 territorios mejoraron su calificación frente al año anterior, reflejando avances en distintos indicadores socioeconómicos.
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