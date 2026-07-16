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Atención: Bomberos Medellín atienden incendio en El Poblado

Al lugar de los hechos, sector La Visitación, en el que ya hay tres tripulaciones controlando la conflagración, se desplazan diferentes organismos de apoyo de la Alcaldía.

  • La conflagración ocurre en un apartamento del sector La Visitación, en El Poblado. Hasta el momento no se reportan víctimas. Foto: Cortesía
    La conflagración ocurre en un apartamento del sector La Visitación, en El Poblado. Hasta el momento no se reportan víctimas. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Tres tripulaciones de Bomberos Medellín atienden un incendio estructural en el sector La Visitación, comuna 14 - El Poblado, generado este jueves en la tarde.

En video, momentos del incendio:

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Diferentes organismos de atención adscritos a la Alcaldía de Medellín se desplazan a la zona para apoyar las labores de control.

Alerta por incendios

Ante la consolidación de la temporada de menos lluvias en el departamento, la Alcaldía de Medellín emitió una alerta a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas orientadas a mitigar el riesgo de incendios forestales y proteger la biodiversidad de la capital antioqueña.

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Las autoridades meteorológicas explicaron que, debido a las altas temperaturas, los vientos fuertes y la disminución de la humedad, las zonas verdes y los cerros tutelares de la ciudad se vuelven altamente vulnerables a conflagraciones, por lo que se hace indispensable la cooperación ciudadana para reportar cualquier columna de humo de manera oportuna a la línea de emergencias 123.

Entre las principales recomendaciones entregadas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín se destaca la prohibición de realizar quemas de basuras o material vegetal, así como evitar arrojar colillas de cigarrillo, fósforos o envases de vidrio en áreas boscosas, ya que estos elementos pueden actuar como lupas y detonar incendios de gran magnitud.

Puede leer: Bello, en alerta por incendios forestales en plena celebración de las Fiestas del Cerro Quitasol

Asimismo, la administración distrital instó a los habitantes y visitantes de las zonas rurales y corregimientos a abstenerse de encender las tradicionales “fogatas de paseo”, con el fin de salvaguardar las cuencas hídricas, la fauna silvestre y la cobertura vegetal de la región durante este periodo seco.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el incendio en El Poblado?
La emergencia se registró en el sector La Visitación, ubicado en la comuna 14 (El Poblado), donde unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín atendieron un incendio estructural.
¿Hay personas heridas por el incendio en El Poblado?
La recomendación es reportar de inmediato la emergencia a la línea 123, evitar acercarse al lugar y seguir las instrucciones de los organismos de socorro para no poner en riesgo la seguridad.
¿Qué hacer si se detecta un incendio en Medellín?
¿Por qué aumenta el riesgo de incendios durante la temporada seca?
Las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos favorecen la propagación del fuego en zonas urbanas y rurales. Por ello, las autoridades recomiendan evitar quemas y reportar cualquier columna de humo.

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Federico Gutiérrez
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