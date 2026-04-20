Aeronáutica Civil reveló las causas del peligroso acercamiento entre dos aviones en El Dorado en Bogotá

La Aeronáutica Civil informó que el evento registrado en la noche de este domingo, 19 de abril, que involucró el presunto casi choque de dos aeronaves durante su aterrizaje en el aeropuerto El Dorado, se debió al cierre temporal de una pista, lo que obligó a redirigir operaciones. Le puede interesar: Al borde de la tragedia: dos aviones estuvieron a punto de chocar en El Dorado La entidad esclareció este lunes 20 de abril que, durante el proceso de aproximación de las aeronaves, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave.

Esta situación obligó a que todos los tráficos aéreos para aproximación a la pista fueran direccionados a la pista 32 izquierda, incluido el vuelo de la compañía Qatar Airways y Lufthansa. La Aerocivil aseguró que, aunque este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia entre el avión de Qatar y la aeronave de Lufthansa, en todo momento se mantuvo una separación controlada y segura.

“La tripulación de Lufthansa, actuando bajo los más altos estándares de seguridad y siguiendo los parámetros establecidos en la carta de aproximación, decidió ejecutar de manera autónoma un procedimiento de aproximación frustrada. Es imperativo aclarar que este es un procedimiento normal y estandarizado en la aviación mundial, diseñado precisamente para garantizar la seguridad cuando los parámetros visuales o de distancia así lo sugieren”, indicó la Aerocivil a través de un comunicado. La institución reiteró que el análisis técnico confirmó que esta situación se trató de un evento operacional gestionado bajo control y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea.

No es la primera vez que casi ocurren accidentes en El Dorado este año

Según los reportes del vuelo LH542 de Lufthansa (proveniente de Frankfurt) y de un Boeing 777 de la aerolínea Qatar Cargo, desde los controles aéreos les dieron autorización para aterrizar. Sin embargo, les habían asignado la misma pista. La situación generó alerta luego de que quedara registrada en aplicaciones que siguen vuelos y en videos tomados por transeúntes en tierra. Según los pilotos, estuvieron a menos de 200 metros de colisionar entre sí. En el caso del LH542, se trataba de un vuelo comercial que llegaba desde Frankfurt. Usuarios en diferentes redes sociales que aseguraron ir en aquel avión confirmaron que no pudieron aterrizar en el primer intento.

“Sí nos pareció raro el movimiento brusco del avión; dijo el piloto que había tráfico y podía ser peligroso”, dijo un usuario de X. Los videos de testigos en redes señalan que desde tierra se vieron los aviones volando a baja altura y las luces de ambos muy cerca entre sí. Para algunos, la maniobra que realizó el vuelo de Lufthansa (go-around) es muy común, no es peligrosa y no sugiere una tragedia. Sin embargo, esta no es la primera vez que se presenta una situación así en el Aeropuerto El Dorado, controlado por la Aeronáutica Civil. En cuanto a las denuncias y preocupaciones por situaciones similares en El Dorado, el otro caso reciente ocurrió en el mes de febrero de este año, cuando un helicóptero militar y una aeronave de Latam casi chocan en medio de un despegue. La culpa habría sido de los controladores aéreos, puesto que le dieron permiso a la aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de cruzar por la pista sur al mismo tiempo que le dieron luz verde al avión de Latam para iniciar el despegue (que tuvo que ser abortado de emergencia).

Lufthansa confirmó un incidente de seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales