Habló la esposa del capitán a bordo del avión siniestrado en Norte de Santander: “Llevaba 18 años sin haber parado de trabajar”

Las horas de incertidumbre se convirtieron en duelo para la familia del capitán Miguel Vanegas Baquero, piloto del avión de Satena que desapareció el miércoles 28 de enero cuando cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.
Lucía Cabrera, su esposa, confirmó en diálogo con El Tiempo la angustia que viven mientras buscaban respuestas. “La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”, dijo Cabrera, quien se dirigía a las instalaciones de Searca, compañía operadora de la aeronave, para intentar obtener información sobre lo ocurrido.