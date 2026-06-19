Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Remezón en el uribismo: Senadora antioqueña Paola Holguín renunció a su curul y al Centro Democrático

La congresista dimitió de su partido durante la tarde del pasado jueves.

  • La senadora Paola Holguín renunció a su curul y al Centro Democrático. FOTO: Esneyder Gutiérrez Cardona
    La senadora Paola Holguín renunció a su curul y al Centro Democrático. FOTO: Esneyder Gutiérrez Cardona
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La senadora antioqueña Paola Holguín renunció a su curul y al partido Centro Democrático en las últimas horas.

La decisión fue confirmada por varios de sus copartidarios, quienes precisaron que la política paisa anunció su salida por un chat interno durante la tarde del pasado jueves.

Le puede interesar: “Vamos a cumplir la palabra”: Uribe respaldó apoyo a Abelardo y respondió cuestionamientos por rencillas en campaña

“Buenas tardes a todos, hoy presenté mi renuncia al partido y a la curul, así que por respeto a ustedes me retiro de todos los chats”, se lee en el mensaje enviado por la ahora excongresista.

“Gracias de todo corazón por tantos años, tantas luchas y tantas alegrías. Pido excusas por los errores que en humana condición haya cometido, mi único interés siempre fue servir bien a Colombia. Que Dios los colme de sabiduría, valor y compasión para que continúen luchando por esta gran Nación que tanto los necesita”, agregó.

Además de ser una de las senadoras más votadas de esa colectividad, Holguín era una de las principales líderes del Centro Democrático y fue clave en las alianzas regionales que resultaron en la elección tanto del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Lea también: Ganadores y derrotados de la primera vuelta presidencial: lo que el voto antioqueño le dejó a cada candidato

Recientemente, en los corrillos políticos del departamento, su nombre ha sonado como una de las cartas para las próximas elecciones regionales, por lo que no es claro si su dimisión estaría relacionada con una futura aspiración.

Por ahora, Holguín no se ha pronunciado públicamente sobre su renuncia.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué renunció Paola Holguín al Senado y al Centro Democrático?
La exsenadora confirmó su salida mediante un mensaje enviado a miembros de su colectividad, en el que informó que presentó su renuncia tanto a la curul como al partido. Sin embargo, hasta el momento no ha explicado públicamente las razones que motivaron su decisión, por lo que continúan las especulaciones sobre factores políticos o proyectos electorales futuros.
¿Qué cargos ocupaba Paola Holguín antes de presentar su renuncia?
Paola Holguín era una de las principales figuras del Centro Democrático y una de las senadoras más votadas de esa colectividad. Durante varios años participó activamente en la agenda legislativa del partido y tuvo un papel relevante en la construcción de alianzas políticas regionales en Antioquia.
¿Qué impacto puede tener la salida de Paola Holguín en el Centro Democrático?
La renuncia representa una baja importante para el partido debido al liderazgo que ejercía dentro del uribismo antioqueño. Su salida podría abrir una reconfiguración de liderazgos internos y generar movimientos políticos de cara a las próximas elecciones regionales y nacionales.

Temas recomendados

Política
Congreso de la República
Senado
Centro Democrático
congresistas
Colombia
Antioquia
Medellín
Paola Andrea Holguín Moreno
Federico Gutiérrez
Andrés Julián Rendón
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos