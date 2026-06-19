Remezón en el uribismo: Senadora antioqueña Paola Holguín renunció a su curul y al Centro Democrático

La senadora antioqueña Paola Holguín renunció a su curul y al partido Centro Democrático en las últimas horas.
La decisión fue confirmada por varios de sus copartidarios, quienes precisaron que la política paisa anunció su salida por un chat interno durante la tarde del pasado jueves.
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“Buenas tardes a todos, hoy presenté mi renuncia al partido y a la curul, así que por respeto a ustedes me retiro de todos los chats”, se lee en el mensaje enviado por la ahora excongresista.