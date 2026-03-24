Operativos contra carreras clandestinas dejan más de 1.700 partes en la vía Las Palmas

En una estrategia de largo aliento, las autoridades de tránsito han impuesto más de 1.768 órdenes de comparendo en la Avenida Las Palmas en lo que va de este año. El resultado aparece en medio de los esfuerzos de los gobiernos tanto de Medellín como de Envigado y Rionegro para restablecer el orden en esa importante vía, que conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás. Le puede interesar: Así son los “candeleos”, las carreras en moto en vía a Las Palmas que han dejado cinco muertos A pesar de no tratarse de un fenómeno nuevo, en meses recientes esa vía se ha visto nuevamente afectada por un auge de las carreras y eventos de deportes a motor clandestinos, generando problemas de orden público y víctimas fatales. En enero de este año, uno de los casos más graves ocurrió el domingo 18, cuando dos motociclistas colisionaron frontalmente en el kilómetro 3+780, esto en inmediaciones de la vereda Yarumal de Rionegro.

Se presume que una de las personas implicadas en el siniestro –que dejó un saldo de dos muertos– estaba practicando a plena luz del día maniobras a alta velocidad, no solo poniendo en riesgo su vida, sino la de los demás actores viales. Según trascendió entonces, el auge de esta actividad se debía en parte a que muchos de los motociclistas implicados estarían haciendo apuestas a través de aplicaciones móviles, que dan premios a los ganadores de hasta $10 millones. Lea también: Impresionante accidente en la variante Las Palmas: dos motos chocaron de frente y murieron dos personas “Estas vías las cogieron de pistas de carrera. Es una irresponsabilidad absoluta para ellos mismos, para los otros motociclistas, y para las personas que van en la vía, o como peatones, o como ciclistas. ¡Qué necesidad, por Dios! ¡Qué necesidad! Y ahí tiene que haber control”, expresó entonces el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Concesión Túnel Aburrá Oriente, tan solo entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron por lo menos 489 siniestros viales en la variante y la doble calzada Las Palmas, con un saldo de 302 motociclistas lesionados y 12 personas fallecidas.