Murió Lucy Nieto de Samper a los 102 años: seis décadas de periodismo narrando a Colombia

El país amaneció este 24 de marzo de 2026 con una noticia que entristeció al periodismo nacional. A sus 102 años, falleció Lucy Nieto de Samper, una de las voces más constantes y respetadas de la opinión en Colombia, referente durante más de seis décadas en la prensa escrita. Es la columnista más longeva que tiene Colombia. Además de haber observado de cerca el paso de 33 presidentes por el poder, los narró, los cuestionó y también conoció el poder desde adentro, sin renunciar a la independencia de su pluma. Su trayectoria, iniciada a comienzos de los años 50, terminó convirtiéndose en un referente para varias generaciones de periodistas, especialmente de las mujeres. Tras conocerse su fallecimiento, confirmado por varios medios nacionales, distintas voces del periodismo expresaron condolencias. Entre ellas, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, quien se sumó a los mensajes que resaltan su influencia en la opinión pública del país. “Una periodista audaz y una mujer que alzó la voz... abrió una puerta a muchas mujeres que, por fortuna, nunca se volvió a cerrar.” Escribió desde su cuenta de X.

A las reacciones se sumó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó el legado de la periodista y su impacto en varias generaciones. “Fue una mujer pionera, una voz que ofreció siempre una perspectiva distinta que nos dio luces sobre muchos retos que enfrentamos como país y como sociedad, y abrió la puerta a varias generaciones de mujeres en el periodismo colombiano”, expresó a través de su cuenta de X. Le puede interesar: El diario de una latina en Israel, en medio de la guerra: “No hay pánico, la vida sigue”

Voces de distintas generaciones coincidieron en resaltar su disciplina, independencia y el camino que abrió para las mujeres en los medios, destacando su influencia en la construcción del debate público y su papel como ejemplo ético dentro del ejercicio periodístico.

¿Quién fue Lucy Nieto de Samper? Historia y legado de una referente del periodismo colombiano

El inicio de la carrera de Lucy Nieto de Samper se remonta a 1952, cuando ingresó a la revista Cromos. En un entorno predominantemente masculino, comenzó escribiendo sobre los llamados “temas femeninos”, pero rápidamente mostró una capacidad analítica que la llevó a trascender esas secciones. Ese inicio, casi circunstancial, marcaría el rumbo de una carrera que se extendió por más de seis décadas. En 1958, tras enviudar a los 35 años, su trabajo se convirtió en el principal soporte para sacar adelante a sus cinco hijos, consolidando una rutina en la que logró equilibrar la vida familiar con la exigencia del oficio periodístico. La consolidación de su voz llegó en 1963, cuando inició su emblemática columna “Cosas que pasan” en El Tiempo. Durante casi 60 años, ese espacio se convirtió en un termómetro de la realidad colombiana y en un punto de conexión permanente con sus lectores. Desde allí abordó con independencia temas complejos como el impacto del narcotráfico, la crisis de liderazgo, la violencia y los derechos reproductivos, en un tono directo, sin estridencias y con una lectura crítica del país.

Murió Lucy Nieto de Samper a los 102 años: seis décadas de periodismo narrando a Colombia. Foto: Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB)

Su trabajo no se limitó a la prensa escrita. También participó en radio y televisión, en espacios como Contrapunto femenino, junto a figuras como Gloria Valencia de Castaño y Beatriz Vieco, ampliando su presencia en distintos formatos y consolidando su lugar en el debate público. Más allá de las redacciones, entre 1974 y 1982 tuvo un papel activo en el servicio público. Durante las administraciones de Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, ejerció funciones en la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y fue cónsul de Colombia en Milán, Italia. Esa experiencia en las esferas del poder le otorgó una perspectiva privilegiada que luego trasladó a sus columnas, siempre caracterizadas por una ética firme, independencia editorial y distancia crítica frente a la polarización.

“Punto final”, la última columna que publicó en El Tiempo, fue su despedida en vida

El cierre de su ciclo profesional se produjo en noviembre de 2022 con la publicación de su columna “Punto final”. A los 99 años, y con una lucidez que mantuvo hasta el final, decidió apartarse del oficio. En entrevista con Mañanas Blu, explicó esa decisión con la misma claridad que marcó su carrera “Fue toda una vida y uno tiene que poner punto final. Escribí la columna desde 1963, más o menos. Voy a completar casi 100 años; uno dice, ya no más. Ya no tengo las fuerzas”. En esa última columna también dejó un balance personal que hoy cobra un sentido especial. “Orgullosamente digo que no me arrepiento de mi pasado. Y aunque no hice en esta vida todo lo que tal vez hubiera podido hacer, algo hice. Hoy, cuando ya no me queda mucho camino por recorrer, veo que la vida se me está acabando, que ya no es posible pensar en nuevos proyectos. Llegó la hora de dejar este oficio, no sin antes agradecer a todos los que me permitieron ejercerlo, y a quienes fueron mis generosos lectores”. Entérese: Fiscalía abrirá investigación por denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol El gremio periodístico reconoció en ella un ejemplo de disciplina y coherencia. El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) destacó su “disciplina inquebrantable” y su papel como referente del ejercicio profesional. En 2025, incluso, recibió un homenaje especial por su trayectoria y liderazgo.

Murió Lucy Nieto de Samper a los 102 años: seis décadas de periodismo narrando a Colombia. Foto: Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB)

Lucy Nieto de Samper no solo construyó una carrera extensa. También ayudó a abrir camino para las mujeres en el periodismo colombiano. Su vida estuvo atravesada por la escritura, la observación del poder y la constancia. Escribió durante más de 60 años, publicó hasta los 100 y decidió ella misma cuándo cerrar el ciclo. Su muerte deja una huella profunda en la historia de la opinión en Colombia. Más que una firma, queda una manera de ejercer el periodismo, con rigor, independencia y una voz propia sostenida en el tiempo. Siga leyendo: Tragedia del avión Hércules destapó falencias del aeropuerto de Puerto Leguízamo: hasta las vacas entran a la pista Bloque de preguntas y respuestas