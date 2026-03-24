Murió Lucy Nieto de Samper a los 102 años: seis décadas de periodismo narrando a Colombia

El país amaneció este 24 de marzo de 2026 con una noticia que entristeció al periodismo nacional. A sus 102 años, falleció Lucy Nieto de Samper, una de las voces más constantes y respetadas de la opinión en Colombia, referente durante más de seis décadas en la prensa escrita.
Es la columnista más longeva que tiene Colombia. Además de haber observado de cerca el paso de 33 presidentes por el poder, los narró, los cuestionó y también conoció el poder desde adentro, sin renunciar a la independencia de su pluma. Su trayectoria, iniciada a comienzos de los años 50, terminó convirtiéndose en un referente para varias generaciones de periodistas, especialmente de las mujeres.
Tras conocerse su fallecimiento, confirmado por varios medios nacionales, distintas voces del periodismo expresaron condolencias. Entre ellas, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, quien se sumó a los mensajes que resaltan su influencia en la opinión pública del país. “Una periodista audaz y una mujer que alzó la voz... abrió una puerta a muchas mujeres que, por fortuna, nunca se volvió a cerrar.” Escribió desde su cuenta de X.