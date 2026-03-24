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Cierre total nocturno del Túnel de Oriente: fechas, horarios y rutas alternas que debe conocer

El cierre obedece a labores de mantenimiento.

  • Si bien habrá cierres, desde la concesión se garantizará la disponibilidad de grúas, ambulancias o vehículos de emergencia. FOTO Concesión Túnel Aburrá Oriente.
    Si bien habrá cierres, desde la concesión se garantizará la disponibilidad de grúas, ambulancias o vehículos de emergencia. FOTO Concesión Túnel Aburrá Oriente.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde la Concesión Túnel Aburrá Oriente se confirmó que el Túnel de Oriente tendrá cierres totales nocturnos de seis horas debido a labores de mantenimiento, los cuales empiezan a partir de este martes 24 de marzo y van hasta el jueves 26 de marzo, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. del siguiente día.

Lea más: ¡Ojo! Así quedaron las tarifas del Túnel de Oriente y peajes de Las Palmas y Santa Elena en 2026

De acuerdo con la entidad, entre los trabajos a realizar está el mantenimiento de los sistemas de iluminación, señalización y radares de velocidad. Además, se harán intervenciones a lo largo de la infraestructura en los túneles Seminario y Santa Elena, y en los peajes Seminario y Sajonia.

Si usted se dirige al Oriente antioqueño, puede optar por rutas alternas: la doble calzada de la avenida Las Palmas y la Variante Palmas.

“Asimismo, se tendrán disponibles las unidades de atención como grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para continuar prestando un servicio con óptimas condiciones de seguridad”, añadió la concesión.

¿Y cómo va la ampliación del Túnel de Oriente?

Los trabajos de excavación del segundo túnel de Oriente avanzan a toda velocidad. Con corte a este mes de marzo, la megaobra que ampliará la conexión vial entre Medellín y Rionegro sobrepasó la ejecución del 19%.

Entérese: Antioquia, la meca de los túneles en Colombia: desde vías, hasta minería y energía

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia, entidad que dio el reporte, señaló que el proyecto se mantiene con su cronograma al día.

Desde su inicio en enero pasado, la entidad señaló que el Túnel Seminario 2, el más importante de todos, ya tiene 104 metros excavados.

Durante un recorrido por el sitio de las obras, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, recordó la importancia de la obra como una solución para desembotellar el intenso tráfico vehicular entre los valles de Aburrá y San Nicolás, que ya superó la capacidad original del primer túnel que se habilitó en 2019.

“El Túnel Seminario 2 era la ruta crítica de esta segunda etapa, debido a la baja cobertura que tiene, pero hoy vemos cómo avanza a toda máquina su excavación, que ya alcanza 104 metros a un ritmo de 4 metros por día”, dijo Gallón.

Con el nuevo tubo, se espera que la capacidad de la vía pase de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, lo que equivale a un incremento del 45%.

El megaproyecto está a cargo de la Concesión Túnel Aburrá-Oriente. La inversión estimada es de $1,26 billones de financiación privada. Aunque el plazo contractual es de 3 años y medio, es decir, hasta febrero de 2029, el propósito es estrenar la doble calzada completa mucho antes.

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