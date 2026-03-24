Exdirectivo de Ecopetrol revela cómo y por qué se frenó la investigación contra Ricardo Roa

Se siguen conociendo detalles sobre las investigaciones en contra de Ricardo Roa, que hoy tienen en incertidumbre su continuidad en la presidencia de Ecopetrol. Este martes 24 de marzo se conoció que la investigación externa contratada por la petrolera y que buscaba esclarecer posibles irregularidades en la gestión de Roa, fue suspendida de manera súbita el 3 de febrero de 2025 por un miembro de la junta directiva, pese a que ya registraba avances clave.
Las revelaciones se conocieron en un reporte del periodista Daniel Coronell para el informativo 6 AM W. Según Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, la decisión de frenar de forma unilateral la investigación fue de Álvaro Torres Macías, presidente del comité de auditoría de la junta. La cuestión fue que tomó esa determinación sin tener competencia contractual para hacerlo.
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“De manera súbita y extralimitada se suspende esa investigación que tenía como propósito profundizar, documentar y presentar a la junta los hallazgos”, afirmó Vergara para ese noticiero.