Ordenan capturas contra Iván Márquez y otros miembros de la Segunda Marquetalia por crimen de Miguel Uribe

Tras varios meses de investigación y a casi un año del crimen, la Fiscalía finalmente reveló quiénes fueron los autores materiales y quiénes habrían ordenado el asesinato del senador Miguel Uribe. Según el ente acusador, detrás del homicidio está la Segunda Marquetalia, que habría actuado en coordinación con una red delictiva urbana encargada de ejecutar el atentado.

La fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que el caso “no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructural”, en la que se articularon los que ordenaron el crimen y quienes lo materializaron en terreno. “La investigación nos lleva a los autores materiales, a los determinadores de este crimen”, explicó.

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De acuerdo con la investigación, la estructura armada dio la orden, mientras que una red urbana operó como una especie de “outsourcing criminal” para ejecutar el asesinato. A los responsables se les atribuyen delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

En ese contexto, el ente investigador anunció millonarias recompensas para dar con los máximos cabecillas. Se ofrecen hasta cinco mil millones de pesos por información que permita la captura de alias Iván Márquez, y cuatro mil millones por alias John 40 y alias El Zarco Aldinever, señalados líderes de la Segunda Marquetalia.

El expediente también detalla el rol de alias Kendry Téllez Álvarez, quien habría estado a cargo de la planeación, coordinación y financiación del crimen. Según la Fiscalía, fue él quien contactó a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, a comienzos de 2025, y quien facilitó un encuentro en zona de frontera con Venezuela con alias El Zarco, cabecilla de la estructura armada.

Tras esa reunión, Téllez habría informado que el objetivo era el senador Uribe Turbay y que por su asesinato se pagaría una suma cercana a los 1.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, su papel fue determinante como puente entre la organización armada y la red criminal que ejecutó el atentado.

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El ente acusador concluyó que el crimen tuvo una motivación política. “El asesinato (...) fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones como senador y precandidato presidencial”, señaló la fiscal Camargo.

Llama la atención, la inclusión del ‘Zarco Aldinever’ en el cartel de los más buscados por este crimen. En agosto del 2025 había sido dado por muerto en supuestos combates con el ELN.

“Está vivo, es decir, nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto, para nosotros el Zarco Aldinever está vivo, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, es un rumor y tan es así que se solicita y se expide la orden de captura”, aclaró la fiscal.