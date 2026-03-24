Disidencias de Farc usaron cilindro de gas como señuelo para atentado mortal en la vía Panamericana

El Estado Mayor Central (EMC), la disidencias de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), es la organización sospechosa del brutal atentado que dejó un muerto y 15 heridos en la vía Panamericana, así como del asesinato de un militar en el departamento del Cauca. El primer caso fue registrado a la 1:30 p.m. de este lunes festivo, cuando detonó un explosivo al paso de un camión de la Policía, en el sector Las Piedras del municipio de Timbío. De acuerdo con el reporte oficial, los terroristas usaron un cilindro de gas como señuelo, el cual abandonaron el sábado anterior a un costado de la vía Panamericana, en el sector El Perol.

Conociendo de antemano este tipo de trampas, la Fuerza Pública verificó la existencia del cilindro con un dron, después de lo cual se autorizó el desplazamiento de un equipo antiexplosivos de la Policía. Aún así, sabiendo el riesgo de antemano, no se pudo evitar la tragedia, pues la otra bomba explotó varios kilómetros más atrás, al paso de los uniformados.

En el hecho murió el patrullero Juan David Grande Cantero y cinco uniformados más quedaron heridos. La onda también alcanzó a 10 civiles que a esa hora transitaban por la Panamericana, dejándolos lesionados. Fuentes militares le contaron a EL COLOMBIANO que el bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC es el principal sospechoso de esta trampa explosiva. Por ahora se investiga cuál de sus frentes la instaló, si el Jaime Martínez, comandado por alias “Marlon”, o si el Carlos Patiño, de “Zamora”.

“Expreso mi más profundo rechazo y dolor ante el atentado ocurrido en la vía que comunica a los municipios de Timbío y Rosas, en Cauca, donde lamentablemente el patrullero Juan David Grande Cantero perdió la vida y cinco uniformados más resultaron heridos, mientras cumplían con su deber de verificar la presencia de explosivos en la vía Panamericana”, lamentó el general William Rincón, director de la Policía. El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, opinó que se trató de “un ataque directo, cobarde y absolutamente reprochable de grupos criminales contra la población civil y la Fuerza Pública. Reiteramos el llamado a la articulación institucional desde el Ministerio de Defensa, así como a redoblar los esfuerzos de protección y control sobre la vía Panamericana”.