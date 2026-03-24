Fuerza Bruta: así fue el espectáculo teatral que llegó este año al Festival Estéreo Picnic

Una experiencia sensorial a 360 grados. Así puede resumirse el espectáculo que la compañía teatral Fuerza Bruta Wayra, de Argentina, brindó en el Festival Estéreo Picnic. Y es que, detrás del escenario principal, en la carpa Falabella, hubo un espacio para que los asistentes pudieran esperar a su artista favorito al ritmo de tambores.
Había cuatro funciones por día. Quienes se dieron la oportunidad de asistir, salieron con su ropa mojada, pero también con una sonrisa. “Fue espectacular”, dijo una de las asistentes antes de retirarse.
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Desde afuera, el ritmo de los tambores llamaba la atención, y la fila volvía a crecer. Adentro, las luces iluminaron a los artistas, quienes realizaron acrobacias, en su mayoría, aéreas. Incluso, algunas acrobacias desafiaron la gravedad: los artistas bajaban del techo hacia tubos de aire en los que, con trabajo, los artistas realizaban poses y acrobacias.