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Simpatizantes del chavismo marchan en Caracas para exigir a Trump el fin de las sanciones

Chavistas salieron a las calles de Caracas para exigir el levantamiento de las sanciones internacionales, mientras crecen las expectativas por el acercamiento entre el Gobierno encargado y Estados Unidos.

  • Miles de personas cercanas al chavismo marcharon en Caracas para pedir el fin de las sanciones económicas contra Venezuela. FOTO: Redes sociales.
    Miles de personas cercanas al chavismo marcharon en Caracas para pedir el fin de las sanciones económicas contra Venezuela. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Miles de simpatizantes del chavismo se movilizaron este lunes en Caracas para exigir el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en una jornada marcada por consignas políticas y el contexto de un reciente acercamiento entre el Gobierno encargado y la administración estadounidense.

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Desde tempranas horas, los manifestantes se concentraron en la Plaza Morelos, donde se ubica la sede de la Defensoría del Pueblo, y avanzaron hasta la Plaza Caracas con banderas nacionales y pancartas alusivas a la paz y la soberanía. La movilización reunió a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), trabajadores del sector público y organizaciones afines al oficialismo.

La marcha se produjo en un momento político particular, luego de que el Gobierno encargado, liderado por Delcy Rodríguez, iniciara un proceso de acercamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Este diálogo ha permitido la reanudación de relaciones diplomáticas y algunos acuerdos en materia energética, incluyendo el alivio parcial de sanciones en sectores clave como hidrocarburos y minería.

Durante la movilización, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, lanzó fuertes críticas contra las sanciones internacionales, calificándolas como “las más perversas sanciones económicas” impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales.

Según Cabello, el levantamiento de estas medidas permitiría recuperar condiciones económicas similares a las que vivió el país durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. “Volveremos a la construcción de viviendas, a un sistema de salud poderoso, al sistema de salarios más altos de América y a una educación con todo”, aseguró desde la tarima principal.

El dirigente también señaló que las demandas del chavismo coinciden con las de los trabajadores, aunque reconoció que existen otras problemáticas sociales que deben ser atendidas de manera paralela.

Entre los asistentes, Carlos Moreno, trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), explicó que su participación en la marcha responde a la necesidad de que el país recupere su capacidad de comerciar libremente. “Queremos que desbloqueen a Venezuela y se reconozca nuestro derecho a comerciar con otros países”, afirmó.

No obstante, también expresó que, aunque reconoce avances del actual Gobierno encargado, estos aún no son suficientes. En particular, se refirió a la situación del presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado durante un operativo militar estadounidense el pasado 3 de enero.

“Exigimos su liberación y que se eliminen las sanciones para que el pueblo pueda mejorar su situación económica”, sostuvo Moreno.

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Por su parte, otro manifestante, Jonás Reyes, calificó las sanciones como “ilegales, inmorales y coercitivas”, responsabilizando tanto a Estados Unidos como a países europeos de agravar la crisis económica venezolana.

El Gobierno encargado ha insistido en que el levantamiento total de las sanciones es clave para la recuperación del país. Rodríguez, quien ha descrito a Trump como un “socio” y “amigo”, ha reiterado su llamado a eliminar todas las restricciones económicas que pesan sobre Venezuela.

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