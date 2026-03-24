Colombia y Marruecos, las sorpresas en el ranking de favoritos al Mundial 2026 según ESPN

A lo largo de la historia de los mundiales, la cadena ESPN ha elaborado rankings de selecciones favoritas que, en varias ocasiones, han terminado acercándose a la realidad. Por eso, su más reciente listado rumbo al Mundial 2026 genera atención, especialmente por las sorpresas que incluye. En esta ocasión, la Selección Colombia y la Selección de Marruecos aparecen dentro del top 10 de candidatos al título, superando a varias selecciones históricas y consolidándose como dos de los equipos a seguir. El listado lo encabeza la Selección de España, que llega como una de las principales favoritas y compartirá el grupo H junto a Selección de Cabo Verde, Selección de Uruguay y Selección de Arabia Saudí.

En el segundo lugar aparece la Selección de Francia, rival cercano de Colombia en amistosos, que integrará el grupo I con Selección de Senegal, Selección de Noruega y un equipo proveniente del repechaje. El podio lo completa la Selección de Argentina, que estará en el grupo J junto a Selección de Argelia, Selección de Austria y Selección de Jordania. Detrás de los tres primeros aparecen selecciones tradicionales como la Selección de Inglaterra, la Selección de Brasil y la Selección de Portugal, esta última rival directa de Colombia en la fase de grupos, en un partido que podría definir el liderato. Más abajo figuran la Selección de Alemania y la Selección de Países Bajos, antes de dar paso a las dos grandes revelaciones del ranking.

Marruecos y Colombia dan el golpe En la novena posición aparece Marruecos, confirmando su crecimiento sostenido en el fútbol internacional. El equipo africano se ha ganado un lugar entre los favoritos tras sus recientes actuaciones, consolidándose como una selección capaz de competir contra cualquiera. Por su parte, Colombia cierra el top 10 en la décima casilla, siendo el tercer equipo sudamericano en la lista. Su inclusión refleja el buen momento que atraviesa y la proyección que tiene de cara al Mundial 2026.