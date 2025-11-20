Alerta por invierno: 39 personas han muerto este año en Antioquia por deslizamientos

Según el informe del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA, y el análisis de los profesionales del Dagran, durante la temporada de menos lluvias (junio a agosto) el tiempo seco fue corto y las lluvias nunca se fueron del todo.
Por lo que se tenía proyectado que, en la segunda temporada de lluvias, que inició en septiembre, los terrenos ya estuvieran saturados de agua y los movimientos en masa pudieran materializarse.
Entérese: Aguaceros en Pueblorrico, Antioquia, provocaron deslizamientos que dejaron tres muertos y dos heridos