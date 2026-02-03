Incendio dejó “en la calle” a dos familias de La Pintada; damnificados buscan solidaridad

A la solidaridad ciudadana están apelando en La Pintada (Suroeste antioqueño) para recuperar las pérdidas sufridas por parte de las dos familias damnificadas durante el incendio que se produjo el domingo pasado.
El jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de esa población, sargento Adrián Cardona, relató que después de las seis de la tarde del domingo recibió un llamado de la policía local así como varios reportes de ciudadanos informando acerca de una explosión en el sector aledaño al puente viejo.
De inmediato se desplazaron hacia el lugar señalado como el sitio del impacto cinco apagafuegos como tripulación de un camión cisterna y al llegar se encontraron con la versión de que se había producido la detonación de una pipeta de gas.
Por fortuna, las llamas fueron controladas a través de descargas de agua que los bomberos lanzaron a través de las ventanas.