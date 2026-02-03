¿Pep Guardiola saldrá del City? Ya suenan nombres para reemplazarlo

¿Pep Guardiola tiene los meses contados en el Manchester City?

Tras su arribo a este club en 2016, el técnico español podría marcharse de la institución inglesa en junio próximo, como lo informó el diario ‘The Telegraph’.

Si bien señala que por el momento todo es especulación, sí afirmó que el elenco Citizens tendría ya planes de continencia ante una eventual partida del timonel.

Con el conjunto celeste y blanco, Guardiola, de 55 años de edad, tiene un exitoso palmares: 18 títulos, aunque desde hace dos temporadas no alcanza una corona.