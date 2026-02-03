x

¿Pep Guardiola saldrá del City? Ya suenan nombres para reemplazarlo

El español suma 18 coronas con el cuadro inglés y este jueves buscará el paso a una nueva final. No alza un título desde hace dos años.

  • Guardiola ya suma diez años en el Manchester City, el club en el que ha durado más años. FOTO AFP
    Guardiola ya suma diez años en el Manchester City, el club en el que ha durado más años. FOTO AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

¿Pep Guardiola tiene los meses contados en el Manchester City?

Tras su arribo a este club en 2016, el técnico español podría marcharse de la institución inglesa en junio próximo, como lo informó el diario ‘The Telegraph’.

Si bien señala que por el momento todo es especulación, sí afirmó que el elenco Citizens tendría ya planes de continencia ante una eventual partida del timonel.

Con el conjunto celeste y blanco, Guardiola, de 55 años de edad, tiene un exitoso palmares: 18 títulos, aunque desde hace dos temporadas no alcanza una corona.

Lea: Pep Guardiola reveló detalles sobre su futuro: ¿un descanso indefinido tras la era en el Manchester City?

Los nombres que se barajan para un eventual reemplazo de Pep son Xabi Alonso, quien acaba de dejar el banquillo del Real Madrid; el italiano Enzo Maresca, quien dirigió al Leicester City (2023-2024) y al Chelsea (2024-2026); así como el español Cesc Fàbregas, quien viene teniendo buenos números con Como en Italia.

De hecho, el diario ‘The Sun’ indicó que como Fàbregas jugó en el Barcelona, así como Guardiola, puede influir para llegar al City.

En este momento el Manchester es segundo en la Premier League con 47 puntos, a seis del líder Arsenal.

Este jueves desde las 3:00 p.m. y contra el Newcastle, los dirigidos por Guardiola esperan pasar a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Lideran la serie 2-0.

Siga leyendo: Pep Guardiola y su nostalgia por Messi: “Sin él no creo que hubiera triunfado en Barcelona”

