Apple TV destapa sus cartas para 2026: así es su ambiciosa apuesta de series y películas

EL COLOMBIANO estuvo presente en Santa Mónica California en la presentación de cerca de 18 series y películas que Apple TV traerá para 2026. Es la primera vez, en seis años que lleva la plataforma, que realizan este evento que contó con la presencia de más de 65 actores.

  • Jonah Hill, Keanu Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomel presentaron la película Outcome que se estrenará el próximo 10 de abril. FOTO: Claudia Arango
    Jonah Hill, Keanu Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomel presentaron la película Outcome que se estrenará el próximo 10 de abril. FOTO: Claudia Arango
  • Esta es una de las imágenes de Outcome, la nueva película de Apple TV protagonizada por Keanu Reeves. FOTO: Apple TV
    Esta es una de las imágenes de Outcome, la nueva película de Apple TV protagonizada por Keanu Reeves. FOTO: Apple TV
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 45 minutos
Severance, Ted Lasso y Pluribus son algunos de los títulos que están en la memoria colectiva como símbolo de éxito, premios y reconocimiento para Apple TV. La plataforma presentó por primera vez sus proyectos 2026 con un evento gigante que contó con la presencia de cerca de 65 actores y más de 12 showrunners, creadores y productores de las mismas quienes hicieron el papel de moderadores de 18 paneles que duraron entre 20 y 30 minutos cada uno.

Lea: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en febrero 2026

Rita Cooper Lee, Global Head of comunicaciones and publicity de Apple en el mundo, le dio la bienvenida a este evento a los más de 100 periodistas que llegaron de todas las latitudes. Sus primeras palabras fueron un homenaje a Catherine O’Hara: “Ella inspiró a todos los que tenían la alegría de contemplar su arte y su autenticidad”. El elenco de The Studio no estará presente en este evento.

La primera serie que se presentó fue Monarch: Legado de monstruos, la serie que une a Godzilla y King Kong y que llega a una segunda temporada. La primera entrega sigue a dos hermanos que buscan descubrir la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch. La segunda temporada comienza con el destino de esta última y del mundo en juego.

En el panel estuvieron presentes Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons y Anders Holm, quienes hablaron de su acercamiento a estos personajes tan icónicos como Godzilla y King Kong. Kurt Russell contó que tiene un sobrino obsesionado con el tema quien fue de gran ayuda para este papel. La segunda temporada de 10 episodios de Monarch: Legado de monstruos se estrenará globalmente el viernes 27 de febrero. El primer episodio será seguido por un episodio cada viernes hasta el 1 de mayo.

Outcome, la película que trae a Keanu Reeves y Cameron Díaz

Al escenario subieron su director, productor y escritor Jonah Hill al lado de los actores Keanu Reeves, Cameron Díaz y Matt Bomer a presentar la cinta. Outcome es una comedia oscura que se centra en Reef Hawk (Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe sumergirse en las profundidades de sus demonios ocultos tras ser extorsionado con un misterioso video que seguramente destrozará su imagen y pondrá fin a su carrera. “Con el apoyo de sus mejores amigos de toda la vida, Kyle (Diaz) y Xander (Bomer), junto con su abogado de crisis, Ira (Hill), Reef se embarca en un viaje de introspección para enmendar las injusticias cometidas con la esperanza de identificar al chantajista”, dice la reseña.

Los actores se vieron muy emocionados de presentar este proyecto. “La película utiliza la fama y Hollywood como metáfora de lo que todos pasamos viviendo en las redes sociales. Las redes nos han obsesionado con lo que no conocemos”, dijo Hill en la presentación.

Esta es una de las imágenes de <i>Outcome</i>, la nueva película de Apple TV protagonizada por Keanu Reeves. FOTO: Apple TV
Esta es una de las imágenes de Outcome, la nueva película de Apple TV protagonizada por Keanu Reeves. FOTO: Apple TV

* NOTICIA EN DESARROLLO...

