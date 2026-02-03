Precio del dólar en Colombia ya perdió $130 en lo que va del 2026 y se acercó a los $3.500

El precio del dólar en Colombia mantiene una tendencia bajista marcada en lo que va de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 3 de febrero se ubicó en $3.628, lo que representa una caída acumulada de $131 frente al inicio del año, cuando la divisa arrancó en $3.757,08. Este comportamiento confirma un arranque de año favorable para el peso colombiano y consolida una apreciación que ya se siente tanto en el mercado financiero como en las casas de cambio del país. Lea más: Dólar en Colombia cae de nuevo a mínimos del 2021, con un descenso de $42,22 este 2 de febrero

Precio del dólar hoy 3 de febrero en Colombia

En la jornada de hoy 3 de febrero, la divisa cerró en $3.622,43, con una caída de $5,73 frente a la TRM oficial de $3.628,16. Durante el día, el dólar tocó un mínimo de $3.590 y un máximo de $3.648, con 1.984 transacciones por un monto de US$1.331 millones. Aunque abrió a la baja en $3.590, el dólar ganó tracción progresivamente hasta el cierre, en un movimiento inverso al del DXY, que retrocedió a 97,40 puntos (-0,23%). Este comportamiento también estuvo influenciado por las expectativas de cambios en la política monetaria de la Reserva Federal y por el reciente aumento de 100 puntos básicos en las tasas del Banco de la República, factores que han fortalecido al peso colombiano.

Dólar en enero 2026: descensos diarios y acumulados

La tendencia no es nueva. El 23 de enero de 2026, la Superintendencia Financiera certificó la TRM en $3.630,33, con un descenso diario de $38,82, equivalente a -1,06%, y una caída acumulada de 3,37% en el año. Desde el 1 de enero, cuando el dólar se cotizaba en $3.757,08, la moneda estadounidense ha perdid más de $1000, un movimiento que ha beneficiado a importadores y consumidores, pero que presiona a sectores exportadores. En ciudades como Bogotá, el dólar se mueve cerca de $3.610 para compra y $3.760 para venta, mientras que en Medellín se observan rangos similares.

El nivel actual del dólar marca su punto más bajo en más de cuatro años, un valor que no se veía desde junio de 2021. La magnitud del ajuste es notable: frente al mismo día de 2025, la divisa registra una caída de 15,14%, equivalente a $647,68. Comparado con diciembre pasado, el retroceso es de 4,28%, unos $162,26. Entérese: Peso colombiano arranca 2026 como la moneda emergente más fuerte mientras el dólar cae a mínimos de 2021

Por qué cae el dólar en Colombia en 2026

La debilidad del dólar en Colombia responde, en buena parte, a un contexto internacional favorable para las monedas emergentes. El índice dólar (DXY) se mueve cerca de los 97 puntos, señal de un dólar global débil, acompañado por datos de empleo más suaves en Estados Unidos. A esto se suman flujos de inversión hacia commodities, que han fortalecido monedas como el peso colombiano, y un entorno de mayor apetito por riesgo en los mercados internacionales.

El dólar en Colombia vive un comienzo de 2026 marcado por mínimos históricos recientes, optimismo cambiario y una vigilancia permanente de los factores globales que podrían definir si la tendencia bajista se consolida o da paso a una corrección.