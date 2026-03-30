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¿Cómo terminó el cuerpo del auxiliar de vuelo de American Airlines en el Suroeste de Antioquia?

La víctima fue vista por última vez en Itagüí, casi a 100 kilómetros de distancia de donde fue hallado muerto.

  • Éric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de origen salvadoreño quien fue hallado sin vida el pasado viernes 27 de marzo el el corregimiento de Puente Iglesias.
    Éric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de origen salvadoreño quien fue hallado sin vida el pasado viernes 27 de marzo el el corregimiento de Puente Iglesias.
El Colombiano
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hace 1 hora
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En el departamento de Antioquia aún hay conmoción por la noticia entregada por las autoridades el viernes pasado 27 de marzo, en la que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del auxiliar de vuelo salvadoreño y ciudadano estadounidense, Éric Fernando Gutiérrez Molina, esto en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias entre los municipios de Fredonia y Jericó.

Y es que si bien la víctima fue reportada como desaparecida desde el sábado 21 de marzo, existía la esperanza de que fuera hallado vivo; sin embargo, tras casi una semana de intensa búsqueda, los resultados, infortunadamente, fueron otros.

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Lo llamativo del caso -aspecto que aún sigue bajo investigación- es cómo Gutiérrez Molina, quien fue visto por última vez saliendo de un establecimiento nocturno ubicado en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, apareció sin vida en el corregimiento de Puente Iglesias, aproximadamente a unos 100 kilómetros de distancia del último lugar donde estuvo departiendo.

Las autoridades manejan múltiples hipótesis, no obstante, una de las más probables es que el auxiliar de vuelo haya sido drogado con escopolamina para ser robado y luego, al parecer, trasladado a dicho sitio -aún con vida y desorientado o ya muerto- para no levantar mayor sospecha y despistar a las autoridades en su búsqueda.

Esto se sustenta con lo expuesto por Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, quien indicó que las personas a las que habría conocido Gutiérrez la última noche en la que fue visto con vida, tendrían antecedentes delictivos.

“Ya identificamos a algunas de las personas que estuvieron con ellos, vehículos y celulares que se utilizaron e información que, por ahora, permite concluir que efectivamente se encontraron con personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”.

Aún no se determina la causa exacta de la muerte de Éric, quien una vez fue hallado sin vida en el Suroeste antioqueño fue trasladado a Medicina Legal de Medellín para determinar las razones precisas de su deceso.

Cronología del caso

La desaparición del auxiliar de vuelo de origen salvadoreño ocurrió el pasado sábado 21 de marzo, cuando, según testimonios de sus familiares, se puso en contacto por última vez para avisar que saldría a un plan nocturno en la capital antioqueña, tras haber llegado desde Miami al aeropuerto José María Córdova de Rionegro en función de su trabajo.

Así lo señaló en diálogo con la cadena Univisión, Ernesto Carranza, pareja del joven.

“Le dije que me iba a dormir, que disfrutara su estancia en Medellín y que tuviera cuidado, y ya. Amanezco el domingo y no veo ningún mensaje de él indicando que había regresado al hotel, que estaba bien”, narró.

Según reconstruyó Carranza, al no volver a tener noticia de su pareja comenzó a preguntar por él en la aerolínea American Airlines y a sus compañeros de trabajo, con quienes confirmó que él no había regresado al hotel en el que se hospedaba.

Fue así como las autoridades fueron alertadas de la situación y de inmediato emprendieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según informó entonces la Secretaría de Seguridad de Medellín, en esas primeras pesquisas lograron establecer que Gutiérrez habría estado en una discoteca del barrio El Poblado en la que departió con un hombre y una mujer y posteriormente habrían salido hacia Itagüí para continuar la fiesta. Fue en otro establecimiento de este municipio en el que se vio a Gutiérrez por última vez.

Tras casi una semana de búsqueda, el pasado viernes la comunidad del sector del corregimiento de Puente Iglesias, del municipio de Fredonia, reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, cuyas características eran muy similares a las de Gutiérrez Molina.

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Los restos mortales fueron trasladados a Medicina Legal para una necropsia que permitiera esclarecer la identidad y las causas del fallecimiento. Allí, mediante el cotejo de huellas dactilares facilitadas por el FBI, se determinó que la víctima era el auxiliar de vuelo.

“De manera inmediata, se conformó una cápsula investigativa especializada con capacidades de inteligencia y policía judicial que ha venido trabajando sin descanso para esclarecer este caso. Las agencias americanas nos han ayudado y, muy especialmente, el trabajo articulado con el HSI ha sido importante en todo el trabajo de campo desplegado. Frente a este caso debe haber justicia pronto y de eso nosotros nos vamos a encargar”, agregó el secretario de Seguridad.

El funcionario añadió que las autoridades están concentrando sus esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables, que incluso podrían ser pedidos en extradición.

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