Arman campamento en la cárcel de Itagüí para frenar el traslado de cabecillas

Decenas de personas llegaron en buses de transporte público a las inmediaciones de la cárcel La Paz, en Itagüí, para manifestarse frente al posible traslado de varios cabecillas de estructuras criminales que participan en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional.
La movilización se produce días después de la polémica por la fiesta vallenata en la que participó el cantante Nelson Velásquez dentro del centro penitenciario.
En un primer momento, en redes sociales circuló la versión de que se trataba de un plantón ciudadano en defensa del proceso de paz, con mensajes que apelaban a la paz como un derecho “de Estado y no de gobiernos”.
Sin embargo, la concejala Claudia Carrasquilla aseguró que lo que ocurre en el lugar va más allá de una simple protesta y denunció la instalación de un campamento permanente.