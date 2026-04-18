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Arman campamento en la cárcel de Itagüí para frenar el traslado de cabecillas

Una posible instrumentalización de jóvenes estaría detrás del campamento instalado en las afueras de la cárcel La Paz, en Itagüí, en medio de la controversia por el traslado de cabecillas vinculados a diálogos con el Gobierno.

  • Personas permanecen en los alrededores de la cárcel La Paz de Itagüí, donde se ha instalado un campamento en medio de la polémica por el eventual traslado de cabecillas. FOTO: @claudiacarrasq.
    Personas permanecen en los alrededores de la cárcel La Paz de Itagüí, donde se ha instalado un campamento en medio de la polémica por el eventual traslado de cabecillas. FOTO: @claudiacarrasq.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Decenas de personas llegaron en buses de transporte público a las inmediaciones de la cárcel La Paz, en Itagüí, para manifestarse frente al posible traslado de varios cabecillas de estructuras criminales que participan en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional.

La movilización se produce días después de la polémica por la fiesta vallenata en la que participó el cantante Nelson Velásquez dentro del centro penitenciario.

En un primer momento, en redes sociales circuló la versión de que se trataba de un plantón ciudadano en defensa del proceso de paz, con mensajes que apelaban a la paz como un derecho “de Estado y no de gobiernos”.

Sin embargo, la concejala Claudia Carrasquilla aseguró que lo que ocurre en el lugar va más allá de una simple protesta y denunció la instalación de un campamento permanente.

Según la cabildante, en el sitio hay carpas y presencia constante de jóvenes, muchos de ellos provenientes de diferentes comunas de Medellín. Incluso mencionó la llegada de personas desde sectores como Granizal, barrio del que es oriundo José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’.

Para Carrasquilla, esto evidenciaría una presunta instrumentalización de jóvenes por parte de las estructuras criminales.

Lea aquí: La parranda vallenata no se libra: Procuraduría reabre la investigación por la fiesta en cárcel de Itagüí

“Están utilizando a estos jóvenes como escudos. Hay carteles en los que se presenta a alias ‘Douglas’ como un líder de paz y se cuestiona cualquier acción en su contra”, señaló.

Además, indicó que en videos difundidos se observa a los manifestantes organizados con mesas, sillas e incluso preparando alimentos, lo que sugiere una permanencia prolongada en el lugar.

La concejala también cuestionó el origen de los recursos que estarían financiando la logística del campamento. “¿Quién paga el transporte, la alimentación y la estadía de estas personas? Todo apunta a que proviene de economías ilícitas manejadas por estas estructuras”, afirmó.

Por ahora, el Gobierno nacional no ha tomado una decisión definitiva sobre el traslado de los internos involucrados en la fiesta. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que el proceso sigue en evaluación mientras se determina quiénes participaron en el evento.

El funcionario añadió que cualquier decisión deberá considerar el impacto en los diálogos, actualmente suspendidos, y recordó que varios de estos voceros fueron trasladados previamente a Itagüí para facilitar el desarrollo del proceso sociojurídico.

La posible reubicación de estos cabecillas ha generado debate, especialmente porque el presidente Gustavo Petro había planteado su traslado a una cárcel en Bogotá, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de estas negociaciones.

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