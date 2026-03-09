Así quedó el mapa del poder antioqueño en el Senado: de 14 curules bajó a 11

Con el 99,86% de las mesas informadas, ya se puede decir que están definidos los senadores que representarán a Antioquia en el Congreso de la República durante el periodo 2026-2030. En total serán 11 los que alzarán la voz desde la cámara alta para buscar lo mejor y más conveniente para el departamento; no obstante, la situación pudo ser mejor si se compara con la bancada antioqueña que va de salida.
Y es que de 14 curules paisas en el Senado que recién presenta su cierre, se pasa a 11 escaños, lo que significa la pérdida de 3 sillas fundamentales y simultáneamente una menor representación en el máximo órgano de la rama legislativa.
Lea más: Elecciones a la Cámara en Antioquia: así quedan repartidas las 17 curules de los representantes paisas
A pesar de los esfuerzos conjuntos, quienes cedieron terreno en Antioquia fueron los Conservadores, Liberales, la U y curul de Comunes, mientras que los partidos que consolidaron su liderazgo fueron el Centro Democrático, sosteniendo 5 de las 9 curules antioqueñas, seguido del Pacto Histórico, con 3. No en vano fueron los partidos más votados a nivel nacional en lo que a Senado obedece: 4.413.636 votos para el Pacto Histórico y 3.035.715 para el CD -esto aún faltando un pequeño porcentaje por consolidar-.
En sí, la bancada antioqueña en la cámara alta puede definirse como una mezcla de experiencia y sorpresa, en la que nuevas figuras y viejos conocidos deberán pensar en alianzas estratégicas para seguir teniendo el impacto necesario en las decisiones clave del país que involucren a Antioquia.