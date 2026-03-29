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Avianca cancela vuelo a Yeferson Cossio por broma pesada en plena cabina: ¿qué hizo?

Avianca canceló regreso de influencer tras incidente en vuelo AV46 Bogotá-Madrid, y anunció acciones legales por conducta que afectó seguridad, orden y sanidad a bordo.

  • Avianca tomó medidas tras un incidente que alteró la normalidad de un vuelo internacional. FOTO PANTALLAZO DE TIKTOK Y AVIANCA.
    Avianca tomó medidas tras un incidente que alteró la normalidad de un vuelo internacional. FOTO PANTALLAZO DE TIKTOK Y AVIANCA.
  • Cossio suele jugar bromas con “peos químicos” en sus videos. FOTO TOMADA DEL TIKTOK DE YEFERSON COSSIO.
    Cossio suele jugar bromas con “peos químicos” en sus videos. FOTO TOMADA DEL TIKTOK DE YEFERSON COSSIO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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La aerolínea Avianca habría tomado medidas contra el influenciador Yeferson Cossio tras realizar una broma con un gas químico que incomodó con el olor a varios pasajeros del vuelo AV46 en la ruta Bogotá–Madrid el pasado 11 de marzo.

La situación escaló cuando utilizó “un artefacto generador de olor químico”, conocido popularmente como un “peo químico”, dentro de la cabina, lo que impactó la experiencia a bordo y encendió alertas sobre posibles riesgos.

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Hay que decir que, precisamente, parte del contenido de Cossio en sus redes sociales obedece a bromas pesadas que realiza a sus amigos. En algunas ocasiones ya ha utilizado estos fuertes olores químicos.

Avianca le cancela el vuelo de regreso

Avianca, aerolínea, informó: “Se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo (...), la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”.

@yefersoncossio Broma de los pedos en el avión 😂 @Cintia Cossio ♬ original sound - Yef

La compañía explicó que la decisión se sustentó en lo establecido en las letras a), d) y h) del numeral 8.6 de su contrato, al considerar que la conducta afectó la seguridad, la comodidad, el orden, la disciplina y la sanidad del vuelo.

¿Por qué el incidente fue considerado riesgoso?

Según detalló la aerolínea, el uso de un artefacto químico dentro de la aeronave implicó un riesgo adicional debido a las condiciones propias del vuelo.

Avianca señaló que las aeronaves son espacios cerrados con sistemas de presurización que recirculan el aire en toda la cabina.

Además, el hecho ocurrió mientras el avión sobrevolaba el océano Atlántico, lejos de aeropuertos cercanos para atender una eventual emergencia.

Cossio suele jugar bromas con “peos químicos” en sus videos. FOTO TOMADA DEL TIKTOK DE YEFERSON COSSIO.
Cossio suele jugar bromas con “peos químicos” en sus videos. FOTO TOMADA DEL TIKTOK DE YEFERSON COSSIO.

Estas circunstancias, indicó la empresa, incrementan la sensibilidad ante cualquier conducta que pueda comprometer la seguridad de pasajeros y tripulación.

¿Qué mensaje envió la aerolínea y qué propone?

Avianca rechazó de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la operación aérea o afecte la experiencia de los usuarios y del personal.

En su comunicado, la empresa reiteró el llamado a las autoridades y al Congreso de la República para avanzar en el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa orientada a endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico.

La propuesta busca incluir medidas más estrictas frente a conductas que representen riesgos para la seguridad de los vuelos, así como para los pasajeros y trabajadores del sector.

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