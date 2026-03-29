Avianca cancela vuelo a Yeferson Cossio por broma pesada en plena cabina: ¿qué hizo?

La aerolínea Avianca habría tomado medidas contra el influenciador Yeferson Cossio tras realizar una broma con un gas químico que incomodó con el olor a varios pasajeros del vuelo AV46 en la ruta Bogotá–Madrid el pasado 11 de marzo. La situación escaló cuando utilizó “un artefacto generador de olor químico”, conocido popularmente como un “peo químico”, dentro de la cabina, lo que impactó la experiencia a bordo y encendió alertas sobre posibles riesgos. Le puede gustar: Yeferson Cossio compartió foto con Camilo Cifuentes, anunció alianza y desata críticas en redes Hay que decir que, precisamente, parte del contenido de Cossio en sus redes sociales obedece a bromas pesadas que realiza a sus amigos. En algunas ocasiones ya ha utilizado estos fuertes olores químicos.

Avianca le cancela el vuelo de regreso

Avianca, aerolínea, informó: “Se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo (...), la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”.

La compañía explicó que la decisión se sustentó en lo establecido en las letras a), d) y h) del numeral 8.6 de su contrato, al considerar que la conducta afectó la seguridad, la comodidad, el orden, la disciplina y la sanidad del vuelo.

¿Por qué el incidente fue considerado riesgoso?

Según detalló la aerolínea, el uso de un artefacto químico dentro de la aeronave implicó un riesgo adicional debido a las condiciones propias del vuelo. Avianca señaló que las aeronaves son espacios cerrados con sistemas de presurización que recirculan el aire en toda la cabina. Además, el hecho ocurrió mientras el avión sobrevolaba el océano Atlántico, lejos de aeropuertos cercanos para atender una eventual emergencia.

Cossio suele jugar bromas con “peos químicos” en sus videos. FOTO TOMADA DEL TIKTOK DE YEFERSON COSSIO.

Estas circunstancias, indicó la empresa, incrementan la sensibilidad ante cualquier conducta que pueda comprometer la seguridad de pasajeros y tripulación.

¿Qué mensaje envió la aerolínea y qué propone?