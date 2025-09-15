¡A catar se dijo! Estos son los mejores vinos del año según Expovinos

En total fueron 33 vinos premiados en catas a ciegas durante la edición número 20 de Expovinos 2025, que este año estrenó formato. Un grupo de jurados, liderados por José Rafael Arango, asesor experto de Grupo Éxito, eligió a los mejores vinos de esta feria, una de las más importantes en su género en América Latina.

Los vinos ganadores del concurso se convierten cada año en una referencia de consulta, formación y guía de compra para los amantes del vino en Colombia, desde los curiosos que dan sus primeros pasos, hasta los conocedores y expertos.

Más de 200 vinos fueron evaluados en 16 categorías bajo la modalidad de cata a ciegas, en la que los jurados desconocen la etiqueta de cada botella y califican propiedades de color, aroma y boca con criterios internacionales, resultando 33 vinos ganadores.

“Las catas a ciegas son una tradición en Expovinos y un referente para el consumidor. Le entregamos al público una guía confiable que le permite elegir vinos de excelente calidad en diferentes rangos de precio, estilos y orígenes”, afirmó José Rafael Arango.