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VIDEO | Nicky Jam sorprendió a pasajeros de TransMilenio y cantó en pleno articulado

El reguetonero puertorriqueño apareció de manera inesperada en una ruta rumbo a El Campín, compartió con los usuarios y hasta interpretó algunas de sus canciones. El momento quedó grabado en video.

  • Nicky Jam sorprendió a usuarios de TransMilenio durante un recorrido hacia el estadio El Campín, donde promocionó su próximo concierto en Bogotá. FOTO: Captura de video.
    Nicky Jam sorprendió a usuarios de TransMilenio durante un recorrido hacia el estadio El Campín, donde promocionó su próximo concierto en Bogotá. FOTO: Captura de video.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Los usuarios de TransMilenio en Bogotá vivieron una escena inesperada en la tarde de este miércoles 13 de mayo, cuando el cantante puertorriqueño Nicky Jam apareció dentro de un articulado que cubría una ruta entre la Avenida El Dorado y el estadio El Campín.

El artista, reconocido por éxitos como Travesuras, Voy a beber y El Perdón, sorprendió a los pasajeros al movilizarse como cualquier otro usuario del sistema de transporte público. Videos compartidos en redes sociales mostraron al reguetonero sentado en una de las sillas del bus mientras conversaba con su equipo y compartía con los fanáticos que rápidamente comenzaron a grabarlo.

La presencia del cantante generó tanta atención que incluso se presentó congestión dentro del articulado y fue necesario el apoyo de las autoridades para controlar la situación.

Durante el recorrido, Nicky Jam también interpretó fragmentos de algunas de sus canciones y aprovechó el trayecto para interactuar con los pasajeros antes de llegar al estadio El Campín, donde tenía programado un encuentro con medios de comunicación como parte de la promoción de su concierto del próximo 6 de junio.

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Ya en el escenario deportivo, el artista explicó por qué eligió Bogotá para realizar uno de los conciertos más importantes de su gira y aseguró que fue el mismo público colombiano el que impulsó la idea.

“Colombia me dio la segunda oportunidad de mi vida y de mi carrera”, afirmó el cantante, quien recordó sus recientes participaciones en conciertos de artistas como Ryan Castro, J Balvin y Beéle en la capital.

Según contó, tras esas presentaciones comenzó a recibir cientos de mensajes en redes sociales de fanáticos que le pedían realizar un show propio en El Campín. El concierto, centrado en los éxitos más recordados de la vieja escuela del reguetón, ya agotó gran parte de su boletería y se perfila como uno de los eventos urbanos más esperados del año en Bogotá.

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